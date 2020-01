Alerte au tsunami sismique de 7,7 dans les Caraïbes

Cet après-midi (à 14h10 heure locale, 13h10 heure mexicaine) un tremblement de terre de magnitude 7,7 a été enregistré à une distance de 125 km au large des côtes de Lucea, Jamaïque, et 10 km de profondeur qui ont été fortement ressentis en Jamaïque et à Cuba, et avec moins d’intensité sur les côtes de Quintana Roo, Tabasco et Veracruz, au Mexique, et en Floride, aux États-Unis.

Le séisme a amené le Hawaiian Tsunami Alert Center à émettre une alerte pour “D’éventuelles vagues de tsunami dangereuses pour les côtes situées à moins de 300 kilomètres de l’épicentre du séisme.”

Le Centre international d’information sur les tsunamis a indiqué que des vagues pouvant atteindre un mètre de haut au-dessus du niveau de la mer peuvent frapper une partie des côtes de Belize, Cuba, Honduras, Mexique, îles Caïmans et Jamaïque.

À travers son compte Twitter officiel, la Coordination nationale de la protection civile a affirmé que le tremblement de terre ne représentait pas un danger pour la côte mexicaine des Caraïbes.

