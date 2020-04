– Alessandra Rosaldo et Victoria Ruffo se sont rencontrées à un moment gênant

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

José Eduardo Derbez rappelé ensemble Alessandra Rosaldo, l’occasion maladroite où elle a rencontré sa mère, l’actrice Victoria Ruffo.

C’était via sa chaîne YouTube José Eduardo en a profité pour interviewer certains membres de sa famille comme sa sœur Aislinn Derbez, avec qui il se souvenait de l’intimidation qu’ils avaient Vadhir Derbez. A cette occasion, ce fut le tour de Eugenio Derbez.

L’acteur a partagé avec ses followers quelques anecdotes qu’il a vécues à côté du chanteur de “Opposite Senses”, qu’il a décrit comme une personne incroyable qu’il apprécie et aime beaucoup.

Cependant, quelque chose qui s’est démarqué pendant la conversation amusante a été le moment où ils se sont tous les deux souvenus quand Alessandra a rencontré Victoria.

Le fils de la comédienne de feuilleton mexicaine a raconté comment cette première rencontre entre sa mère et sa maintenant belle-mère a été, et a avoué que celui qui l’a trouvée la plus douloureuse était lui-même.

Comme on le sait, la femme de 28 ans est le résultat de la relation entre Victoria Ruffo et Eugenio Derbez, qui ont eu une relation difficile depuis leur séparation.

José Eduardo a demandé à Alessandra s’il se souvenait de l’heure à laquelle il est entré dans la salle de bain de sa maison, ce à quoi le chanteur a répondu: “Oui, la première fois que j’ai vu votre mère.” C’est ainsi que José Eduardo a décidé de raconter les détails de ce moment.

«Nous arrivions, je pense, de Valle de Bravo, et nous sommes arrivés chez moi. Eh bien, ils allaient me laisser chez ma mère », se souvient le célèbre homme en parlant à ses disciples.

Voir ce post sur Instagram #throwbackthursday Il semble que c’était hier☺️ Aitana avait 2 ans🥰 Et nous… eh bien, aussi 2 ans d’être parents. Eh bien non, Eugenio était déjà père depuis 30 ans, mais seulement 2 ans comme père d’Aitana. Et avec moi. Eh bien, ça faisait 10 ans avec moi, mais d’être parents ensemble, seulement 2. Eh bien, d’être parents d’Aitana, mais d’être parents de Fiona, nous avions déjà 4 ans. Maintenant, sur ces 10 années ensemble, nous n’avions que 4 mariés. Oui, nous étions copains depuis 6 ans ellEh bien, nous avons fait une pause, mais personne ne l’a découvert, donc ça ne compte pas. Nous avons donc eu 2 parents, 10 couples, moins 4 Fiona, plus 30 Eugenio, moins le nombre que vous pensiez, multiplié par 2 et divisé par les enfants qu’Eugenio a … I … J’ai oublié de quoi il s’agissait mais la photo est belle non? Et au fait, combien leur a-t-il donné? Mettez le résultat 👇🏼👇🏼👇🏼 🤣🤣🤣 Un post partagé par Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) le 5 mars 2020 à 17h09 PST

“Et Ale me dit: ‘Ne tache pas, je meurs d’envie d’aller aux toilettes’, et moi, j’ai dit: ‘Ma maman n’est pas là et elle ne sera pas là avant plusieurs heures. Alors, Ale va à la maison et va aux toilettes »et soudain ma mère ouvre la porte», a expliqué José Eduardo, en se rappelant avec angoisse ce qui s’était passé.

En d’autres termes, ma mère est entrée dans la maison avec ma tante et je voulais qu’elle avale la terre “, a-t-il poursuivi. “Ale sort de la salle de bain et ils se rencontrent comme ça (de front), ma maman et Ale, et c’était:” Je ne sais pas quoi faire “”, a-t-il dit.

Le récit du fils de Derbez, a déclenché le rire d’Alessandra, qui a avoué que, bien qu’il soit rare de vivre ce moment, Victoria ne s’est jamais mal comportée avec elle, au contraire, ils se sont salués de manière cordiale et calme.

“C’était la première fois que je la rencontrais et bien, oui, c’était un peu étrange, mais je me souviens que nous nous sommes salués cordialement et nous nous sommes bien salués”, a expliqué la mère de Aitana.

La chanteuse a déclaré qu’elle ne savait pas si Victoria était gênée qu’elle soit entrée dans sa maison, mais elle a précisé qu’à aucun moment elle n’avait ressenti cela de la part de la mère de José Eduardo.

«Ta maman super mignonne, super, super mignonne. Tout est normal », a ajouté Ale.

José Eduardo a déclaré qu’il ignorait également ce que sa mère pensait à l’époque, mais qu’il imagine la surprise que la présence d’Ale dans sa maison lui a causé.

