Alex Aja piège Noomi Rapace dans le thriller contenu ‘O2’

Étoile Prométhée Noomi Rapace, qui était également juste attaché au thriller de vengeance The Thicket en tant que tueur violent, jouera dans Alex Aja-produit produit O2, qui va reteamer le cinéaste français avec P2, Amityville: The Awakening and Maniac director Franck Khalfoun.

«La photo est centrée sur une femme qui se réveille dans une capsule médicale cryogénique, seule, sans mémoire et sans issue. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’il lui reste 90 minutes d’oxygène et doit trouver comment se sauver, tout en découvrant qui elle est vraiment, qui l’a mise là-bas et surtout – pourquoi?

Deadline ajoute que le film a été écrit par Christie LeBlanc. Aja a précédemment réalisé High Tension, Hills Have Eyes, Mirrors, Piranha, Horns et a également produit Crawl l’an dernier.

“L’un des scripts les plus convaincants que j’ai lu depuis des années – une pure expérience de survie avec un grand mystère en son cœur”, a déclaré Aja. “Même sans l’oxygène s’épuiser, le suspense sur la page m’a coupé le souffle.”

Echo Lake Entertainment, 42 et Wild Bunch International produisent également. Le thriller Blacklist contenu qui a Wild Bunch International à bord pour les ventes. La tenue parisienne de Vincent Maraval commencera à discuter du projet de genre avec des acheteurs la semaine prochaine à l’EFM de Berlin.