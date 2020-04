Alex de Grey’s Anatomy: voici pourquoi Justin Chambers n’a pas été tué

HISTOIRES CONNEXES

Avec Justin Chambers indisponible pour tourner des épisodes supplémentaires de Grey’s Anatomy, la showrunner Krista Vernoff avait de précieuses options quand il s’agissait d’écrire Alex Karev hors de la série le mois dernier.

“Au final, il y avait trois choix”, explique le PE à TVLine. «Tuez Alex hors caméra; avoir Alex vivant et à Seattle – et toujours marié à Jo – et nous ne le voyons jamais; ou [reunite him] avec Izzie. “

Comme nous l’avons appris dans l’épisode du 5 mars, Vernoff a opté pour l’option 3, qu’elle considérait comme la seule viable. Tuer Alex aurait été «cruel envers tout le monde – en particulier Meredith et Jo», dit-elle à propos de la meilleure amie du personnage et de sa femme, respectivement. «Il n’y avait aucun moyen de ne pas faire subir à ces personnages un chagrin déchirant et constant si nous avions tué Alex hors caméra.»

Une mort d’Alex aurait également été injuste pour les purs et durs de Grey, dit Vernoff. “Certains fans étaient contrariés, en particulier les expéditeurs de Jolex, [Alex left Jo to be with Izzie] – et je comprends pourquoi. Mais je me battrais très fort contre quiconque essaierait de me dire que les fans n’auraient pas été autant ou plus contrariés si j’avais tué Alex Karev hors caméra. »

Et l’option 2 – avoir Alex resté à Seattle et marié à Jo – aurait rendu un mauvais service à l’épouse de Chambers TV, Camilla Luddington. “Ce n’était pas juste pour elle de la garder mariée à un personnage qui n’était pas à l’écran”, dit Vernoff. «Cela éliminerait absolument [the chance for her to play] tellement de couleurs qu’elle est si douée pour jouer. »

En conséquence, “ce n’était même pas un débat dans la salle des écrivains”, souligne Vernoff, ajoutant que donner à Alex une fin heureuse avec Izzie “était si clairement la bonne voie”.