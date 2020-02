Alex Fernandez, Jeff Tweedy et le retour d’IMS

Vendredi, vendredi, vendredi! Nous clôturons la troisième semaine d’émissions #SopitasXAire. Libérons notre programme radio qui peut s’accorder du lundi au vendredi de 7 à 10 heures du matin via Aire Libre 105.3 FM et aujourd’hui nous avons eu la merveilleuse visite d’Alex Fernández, à propos du lancement de son Nouveau spécial sur Netflix intitulé: Le meilleur comédien du monde.

J’ai toujours admiré le travail d’Alex Fernandez, il m’a une fois invité à son célèbre podcast, récemment nominé aux Spotify Awards et ayant eu l’occasion de parler avec lui du contexte des standuperos aujourd’hui en cours, ça a été intéressant, surtout, compte tenu des attaques ou controverses dont des personnages tels que Mau Nieto ou Richie O’Farrill ont été victimes ces dernières semaines.

Et, il peut être facile de sortir une blague de son contexte… .mais nous ne pouvons pas oublier que d’une manière ou d’une autre, le travail de la comédie est de nous déranger, de nous faire réfléchir sur notre réalité à travers l’humour.

De #SopitasXAireLibre, nous avons le bon @ALEXFDZ et il nous explique pourquoi le nom de #ElMejorComedianteDelMundo

Ne manquez pas leur spécial et n’arrêtez pas d’écouter 105,3 FM 😎✌ pic.twitter.com/UxuNyktksi

– Sopitas (@sopitas) 21 février 2020

En outre, notre chère Elvira Liceaga a partagé un merveilleux entretien qu’il a eu avec Jeff Tweedy de Wilco, sur la solitude, l’humanité et son dernier livre publié en espagnol par Editorial Sexto Piso.

La recommandation littéraire de @shubidubi dans #SopitasXAireLibre est: «Allons-y (pour pouvoir revenir)», qui en plus de raconter l’histoire de Wilco, est un livre qui va toucher votre cœur

Vraiment, recherchez-le et lisez-le pic.twitter.com/rIGnbPtLK3

– Sopitas (@sopitas) 21 février 2020

Enfin, nous avons également discuté avec Camilo Lara du retour attendu de l’Institut mexicain du son avec une lettre d’amour au District fédéral avec sa première chanson en quatre ans intitulée “Acheter”.

Alors sans plus attendre, profitez de l’émission aujourd’hui et nous écouterons lundi à 7 heures du matin chez Sopitas X Outdoors, et rappelez-vous que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple et Spotify