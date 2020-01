Álex González et Verónica Echegui en vedette dans ‘3Caminos’ pour Amazon Prime Video

Le Camino de Santiago établit une nouvelle route en 2020: la télévision. Tout au long de l’année, sortira «Walkers», la première production originale d’Orange en Espagne dans laquelle un groupe de jeunes disparaîtra dans des circonstances mystérieuses au cours de ce voyage spirituel. Et Après cette histoire d’horreur subjective, nous pouvons voir «3Caminos», la nouvelle production exclusive d’Amazon Prime Video, qui a confirmé sa distribution principale et la date de début de son tournage.

Álex González et Verónica Echegui, protagonistes de «3Caminos»

Comme son titre l’indique, «3Caminos» montre un groupe de cinq amis de différentes nationalités qui parcourent le Camino de Santiago à trois moments différents de leur vie Par conséquent, les intrigues se dérouleront en trois époques, définies dans les années 2000, 2006 et 2021, pour montrer comment le passage du temps construit et effondre les relations et les ambitions.

Les amis qui se connaissent lors de cette tournée seront interprétés par Álex González, Verónica Echegui, Anna Schimrigk, Andrea Bosca et Alberto Jo Lee, qui développeront le voyage intérieur de leurs personnages. Le tournage commencera le 3 février dans le monastère de Leyre (Navarre) et sera divisé en trois phases pour capturer les différentes stations dans lesquelles la série se déroule, dont l’enregistrement passera également par La Rioja, Castilla y León ou la Galice, et par implantations internationales en Corée, Allemagne, Mexique et Italie.

Expansion locale

La première de «3Caminos», développé par Ficción Producciones avec le soutien de la Xunta de Galicia, aura lieu à la fin de l’année, comme l’a souligné ABC. De plus, après sa première sur Amazon, la série peut être vue plus tard dans les réseaux régionaux et généraux, atteignant une portée internationale grâce à la large présence de la plate-forme de streaming. En 2020, nous pouvons également voir les premières productions espagnoles originales du service: «La Templanza», «Une affaire privée» et «El Cid».

