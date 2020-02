Alex Karev absent sur ‘Grey’s Anatomy’: Justin Chambers part

Les fans de Grey’s Anatomy obtiendront une «clarté» – sinon la clôture – concernant la disparition d’Alex Karev, promet la showrunner Krista Vernoff.

Abordant pour la première fois le départ soudain de l’acteur d’origine Justin Chambers, le PE avoue à notre site sœur Variety que déterminer comment et quand expliquer l’acte de disparition d’Alex «était un enfilage très prudent d’une aiguille, où nous donnons un peu peu d’informations et de douleur pour Jo », ajoutant:« Nous sommes, épisode par épisode, éclairant l’histoire de la situation d’Alex. Et il nous faut encore quelques épisodes pour y arriver et donner de la clarté au public. »

Vernoff est, bien sûr, quelque peu limitée dans sa capacité à élaborer une fin vraiment satisfaisante pour Alex, étant donné la brusque sortie de Chambers; son dernier épisode de Grey a été diffusé en novembre, et il n’est pas prévu qu’il revienne pour terminer le scénario de son personnage.

L’épisode de la semaine dernière a fourni les premiers indices sur le sort d’Alex lorsque Jo a révélé à Amelia que son autre moitié – qui avait quitté la ville pour prendre soin de sa mère malade – avait soudainement, inexplicablement cessé de renvoyer ses appels. «Jo a traversé tellement de douleur et tellement de chagrin la saison dernière que je voulais faire attention», dit Vernoff. “Et donc c’est un peu un mystère [what’s going on with Alex], afin que nous ne regardions pas Jo au même endroit que nous l’avons regardée la saison dernière. Nous l’avons fait aussi soigneusement que possible. Mais cela prend du temps pour y arriver. »

En confirmant son départ de Grey le mois dernier, Chambers a déclaré qu’il cherchait à «diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière», ajoutant: «À l’âge de 50 ans et avec la bénédiction de ma remarquable épouse solidaire et de cinq merveilleux enfants, c’est maintenant que temps.”