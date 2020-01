Alex Karev de Justin Chambers ne reçoit pas les adieux mérités

La sortie choquante de Justin Chambers de Grey’s Anatomy est l’un des départs les plus étranges de l’histoire de la série. Non seulement Alex Karev de Chamber est l’un des personnages originaux de Grey’s Anatomy, mais la série n’a absolument pas réussi à lui faire ses adieux. Au lieu de cela, Shonda Rhimes a apparemment ignoré sa sortie, malgré l’importance du personnage pour le drame médical. Alors pourquoi Grey’s Anatomy n’a-t-il pas donné à Chambers l’adieu qu’il méritait?

Justin Chambers a joué Alex Karev sur ‘Grey’s Anatomy’ pendant plus de 15 saisons | John Fleenor / Walt Disney Television via .

Chambers annonce sa sortie de “Grey’s Anatomy”

Plus tôt ce mois-ci, Chambers a confirmé sa sortie de Grey’s Anatomy dans une déclaration étonnante.

L’annonce est venue complètement à l’improviste, et pire encore, les fans ont regardé

dernier épisode de son personnage bien avant l’annonce.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et un personnage

cela a tellement défini ma vie au cours des 15 dernières années », a expliqué Chambers. “Pour

depuis quelque temps, cependant, j’espérais diversifier mes rôles d’acteur et ma carrière

les choix. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie de ma remarquable épouse solidaire

et cinq merveilleux enfants, c’est le moment. »

Quand Alex a été présenté, il était le cauchemar trash d’un homme: sexiste et arrogant. Plus de 15 ans, Alex est devenu un meilleur ami et mari empathique, un vrai leader et un sauveur littéral des bébés. C’est sans aucun doute le personnage qui a le plus grandi. https://t.co/kRbsY5FuIS

– Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) 18 janvier 2020

L’acteur a ensuite remercié ses co-stars et ABC pour 16 merveilleuses saisons. Il a également mentionné Ellen Pompeo par son nom, bien qu’il n’ait pas dit exactement pourquoi il avait quitté la série.

Étant donné le moment de la sortie, les fans s’attendaient à ce que Grey’s Anatomy mentionne quelque chose au sujet du départ d’Alex dans le

première d’hiver. Selon Refinery29,

l’acompte mentionne à peine Alex du tout et ne donne pas une satisfaction

réponse à pourquoi il était parti.

La dernière fois que nous avons vu Alex, c’était dans un épisode du 14 novembre. Pendant

la finale de mi-saison, nous avons appris qu’Alex s’était rendu en Iowa

maman.

Pourquoi Alex n’a-t-il pas été correctement envoyé?

Compte tenu de la façon dont Alex était un personnage principal et a été avec le

série depuis le tout début, il est curieux de savoir pourquoi il n’a pas obtenu un bon

envoyer.

Malheureusement, les seules personnes qui savent ce qui s’est réellement passé sont

Chambers et le reste des acteurs et de l’équipe. Sauf si quelqu’un se présente avec

de nouvelles informations, il se peut que nous ne découvrions jamais la raison de sa soudaine

Départ.

Après 16 saisons à l’antenne, Grey’s

L’anatomie a vu sa part de sorties au fil des ans. Mais la plupart des acteurs

qui ont quitté la série ont reçu une forme d’adieu.

La seule raison pour laquelle Rhimes n’aurait pas écrit d’adieu, c’est si la décision de Chambers était soudaine. Il est possible que l’acteur n’ait décidé que récemment de se séparer du spectacle, ce qui n’aurait pas donné suffisamment de temps au spectacle pour un bon envoi. reste maman à la sortie de Chambers

Le casting reste maman à la sortie de Chambers

Pour aggraver les choses, Grey’s Anatomy n’a pas beaucoup parlé du départ de Chambers. Lors de la première hivernale, la femme d’Alex, Jo Wilson (Camilla Luddington), a simplement mentionné comment il se trouvait toujours dans l’Iowa.

Pour tout ce que nous savons, Alex va rester dans l’Iowa pour le reste de

sa vie. Espérons que la série nous fournira plus d’informations à mesure que la saison avance

sur, mais les choses ne vont pas bien à ce stade.

Avec Pompeo, James Pickens et Chandra Wilson, Chambers

était l’un des rares acteurs restants d’origine. Au fil des ans, Alex a

devenir un pilier de l’émission, en particulier son étroite amitié avec Pompeo

Meredith Gray.

Quelques co-stars de Chambers ’Grey’s Anatomy lui ont donné

des cris sur les réseaux sociaux, même si la seule personne à le mentionner par son nom était

Pompeo. Étant donné que tout le monde avait de bonnes choses à dire sur Chambers, il

reste un mystère ce qui s’est réellement passé.

Comment ‘Grey’s Anatomy’ expliquera-t-il le départ d’Alex?

À l’avenir, la plus grande question est de savoir comment Grey’s Anatomy expliquera la sortie soudaine d’Alex. Parce qu’ils ne lui ont pas fait ses adieux, il est difficile de voir une fin qui ne nuise pas à l’histoire de son personnage.

Il y a aussi des questions sur l’avenir de Luddington dans l’émission,

d’autant plus que son personnage est marié à Alex. Avec Alex n’est plus allumé

le spectacle, il est possible que la série termine également le voyage de Jo.

Nous ne savons pas comment la série va gérer l’absence d’Alex.

La seule chose que nous savons avec certitude est que Chambers ne reviendra pas à tout moment

bientôt.

Chambers n’a pas annoncé de nouveaux projets qu’il entreprend

en 2020. Il sera intéressant de voir où il va ensuite et ce qu’il dit

à propos de sa sortie dans les prochains mois.

Les fans peuvent regarder le drame se dérouler lorsque de nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy sont diffusés jeudi soir sur

ABC.