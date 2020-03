La semaine dernière à ‘Grey’s Anatomy’ une tempête de neige a compliqué la situation à l’hôpital Grey-Sloan Memorial. Les patients se sont effondrés en cas d’urgence, mais le plus gros problème a été d’obtenir une greffe à temps pour un jeune patient. DeLuca a décidé de risquer sa vie marcher pour ramasser l’orgue, atteindre son but, mais revenant avec les mains gelées. Pendant, Bailey a choisi d’aider Joey en lui proposant de faire partie de sa maison, une proposition que le garçon accepta avec enthousiasme. De son côté, Richard a retrouvé sa motivation en rencontrant un nouveau résident à fort potentiel, jusqu’à ce qu’il découvre qu’il avait été trompé et qu’il était en fait un patient. Cependant, la grosse bombe a explosé à la fin, lorsque Nounours attaché à tort et embrasse Koracick croyant qu’Owen et Amelia étaient de retour.

Dans le Seize épisodes de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulée “Leave a Light On”, et qu’en Espagne on peut voir grâce à Fox Life, la fiction dit au revoir à jamais à Alex Karev, un personnage incarné depuis le début de la série par l’acteur Justin Chambers. Grâce aux lettres envoyées à Meredith, Jo, Miranda et Richard, nous connaissons enfin les raisons qui l’ont amené à prendre la décision de partir sans rien dire auparavant. Les souvenirs jouent dans un épisode construit à travers des images du passé et des réflexions sur leur évolution pendant tout ce temps.

Lettre de Meredith

Meredith lisant la lettre d’Alex dans ‘Grey’s Anatomy’

Comme nous le craignions, Alex dit au revoir à distance, c’est-à-dire à travers plusieurs lettres envoyées à Meredith, Jo, Miranda et Richard. Pour ne pas nous faire d’illusions sur le fait que Karev puisse apparaître d’un moment à l’autre, ils commencent par la lecture de la première lettre, une lettre ouverte par Gray. De cette façon, dès le début, ils nous avertissent que ces lettres vont être la seule présence d’Alex. LLes images de Meredith lisant la lettre sont mélangées avec des scènes du passé dans lequel ils nous rappellent comment étaient ces premiers jours de résidents, quand Alex a été surnommé “démon spawn” pour son caractère égocentrique et prétentieux. Si vous avez suivi la série depuis le début, vous savez déjà tout ce qui a évolué et l’amitié si belle qu’elle s’est forgée entre eux, bien qu’il soit impossible de ne pas être excité de voir tout ce qui a grandi et soutenu pendant cette période.

Mis à part les scènes avec lesquelles ils entendent faire appel à des sentiments, la plus choquante de cette situation est l’information fournie par Karev. Enfin, nous avons révélé la raison de son absence soudaine, une justification qui n’a laissé personne indifférent. Donc, Karev avoue qu’il est avec Izzie, qui l’a contactée comme excuse pour lui demander de l’aider au procès de Meredith, mais en réalité, elle voulait juste lui parler à nouveau parce qu’elle a toujours été amoureuse et n’a jamais pu la sortir de sa tête. Mais ici, il n’y a plus rien, pour que nous gardions nos bouches encore plus ouvertes, ils révèlent que Izzie a des jumeaux et ce sont les enfants d’Alex.

La vérité est que nous n’avons vu ce tournant arriver à aucun moment. Izzie avait été oublié et apparaît soudainement et qu’Alex laisse avec elle sans réfléchir est quelque peu incompréhensible et illogique. Cependant, ce qui nous dérange peut-être le plus, c’est qu’ils ne lui ont pas donné l’occasion d’expliquer tout cela en face et qu’il est laissé comme un lâche qui ne peut le lui dire qu’à travers plusieurs lettres. De plus, nous n’avons pas d’autre choix que de nous installer pour voir comment vont ces deux enfants, car les avions dans lesquels Alex et Izzie apparaissent ils sont parfaitement conçus et planifiés pour que à aucun moment leurs visages ne seront vus car, évidemment, ce ne sont pas les vrais acteurs.

La lettre de Jo

Jo après avoir lu la lettre de Karev dans ‘Grey’s Anatomy’

Après la lettre de Meredith, dans laquelle toutes les bombes sont tombées, la prochaine carte que nous voulions découvrir est celle de Jo. Elle est celui qui mérite plus d’explicationsEh bien, après avoir surmonté tant d’obstacles et se déclarer amoureux, nous ne comprenons pas pourquoi il l’a laissée abandonnée du jour au lendemain et sans raison. Alex lui-même reconnaît que est amoureux de Jo, mais aussi d’Izzie. Au moins, il accepte qu’il aime les deux, car cela aurait été un déception si j’avais prétendu que tout était une farce. En fait, Jo était la femme qui lui a fait croire à nouveau à l’amour et qui l’a aidé à devenir une meilleure personne, alors nous avons refusé de penser que nous avons vécu dans un mensonge alors qu’ils ont été un exemple d’amour pur et inconditionnel qui a surmonté obstacles très compliqués.

La clé du problème et ce qui apporte un peu de lucidité et de sens, ce sont les enfants. Ses enfants sont la seule raison impérieuse pour laquelle nous comprenons la décision de Karev. Lui et Jo savent ce que c’est que de grandir sans famille, alors Alex ne veut pas que ses enfants vivent la même situation. C’est pourquoi il a poussé Karev à abandonner sa femme et sa vie à Seattle pour aller au Kansas vivre dans une ferme et travailler dans n’importe quel hôpital, indépendamment de son rang et de son prestige. Autant que ça fait mal, Jo sait qu’il ne peut pas changer d’avis car Alex a déjà perdu cinq ans de la vie de ces petits. De plus, il a enfin trouvé l’endroit où il veut et devrait être, le confirme et montre ainsi ces images bucoliques dans lesquelles on apprécie les petits courir, sauter et rire dans une maison parfaite.

Lettre de Bailey

Miranda et Ben dans ‘Grey’s Anatomy’

La relation entre Alex et Miranda n’a pas commencé du bon pied. Tous deux avaient une haine mutuelle, un choc provoqué par le caractère fort des deux. Mais petit à petit ils résolvaient leurs différences et Karev a compris que Bailey voulait juste tirer le meilleur parti de lui pour faire de lui un grand chirurgien. La pression qu’il a exercée sur lui a pris effet, bien qu’Alex ait pris le temps de l’accepter et de le reconnaître. Précisément, votre lettre consiste en le remercier pour tout ce qu’il a fait pour lui pendant cette période. C’était aussi un élément clé du rétablissement de Jo, car Bailey a collaboré pour que le médecin affronte ses problèmes et revienne ensuite à son poste à l’hôpital. Cependant, Karev a été quelqu’un d’important pour elle, surtout ces derniers temps, où Il s’est mérité comme confident et ami.

Tous ces souvenirs aussi nous montrer l’évolution de Bailey, qui est passée d’une femme très stricte surnommée “la nazie” à son amie. Le temps leur a permis de former une famille, une des caractéristiques que nous aimons tant dans la série. Cette lettre de Karev lui rappelle la chance qu’il a eu de pouvoir se consacrer à ce qu’il voulait après avoir surmonté une enfance compliquée et Il ne veut pas que Joey passe par la même chose. Elle et Ben doivent apprendre à communiquer avant de se laisser emporter par des impulsions, mais heureusement Ils savent se pardonner et maintenant ils auront un membre de plus dans leur famille, une fin heureuse pour le garçon car il a assuré un avenir beaucoup plus facile et affectueux.

Observer, agir et enseigner

Richard lisant la lettre d’Alex dans ‘Grey’s Anatomy’

Les adieux ne s’arrêtent pas là. Nous avions encore une quatrième lettre, celle que Richard Webber a reçue. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, il est l’autre personnage qui est resté depuis le début de la série, de sorte que cette lettre a également une signification particulière. Aussi Richard a été l’autre mentor de Karev, l’autre personne qui l’a soutenu professionnellement afin qu’il puisse être le meilleur chirurgien. Nous n’avons pas pu lire les mots qu’il a écrits parce que Webber a jeté la lettre après l’avoir cassée. La colère est évidente, une rage qui se comprend quand vous avouez que Je voulais lui dire au revoir pour m’assurer qu’il ne faisait pas une grosse erreur. Cependant, personne mieux que Richard ne sait ce que c’est que de manquer de voir un enfant grandir, alors au fond, il comprend Alex Autant que ça fait mal.

Dernière voix off de Meredith reconnaissant que la façon parfaite de dire au revoir n’existe pas est un scénaristes et déclaration de l’équipe disant qu’ils ont fait de leur mieux. La fin d’Alex n’est peut-être pas ce que nous imaginions, elle peut être quelque peu illogique pour certains, mais nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter la situation comme l’a fait Meredith. Le Dr Gray semble avoir pris la décision de sa meilleure amie, la seule personne restante de ce groupe de cinq résidents qui a commencé son voyage à l’hôpital. Maintenant, il l’aura loin et il ne pourra pas aller le voir quand il a une crise, mais Alex a trouvé cette famille dont il ne pourrait jamais profiter, même si cela signifiait renoncer à tout ce qu’il avait accompli. Après tout, la vie, c’est être heureux.

