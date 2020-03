Alex Lora recommande la foi, la patience et la tolérance en quarantaine

Le chanteur Alex Lora , leader de Le Tri, recommande aux Mexicains de faire preuve de patience, de tolérance et surtout de foi dans cette crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19.

Le fervent musicien catholique du Vierge de Guadalupe, a déclaré qu’il est important d’avoir foi.

“Enfant, j’ai demandé à la Vierge de Guadalupe de me donner la grâce de pouvoir me consacrer au rock and roll et le fait que je m’y consacre pleinement depuis 51 ans est un miracle qu’elle m’a accordé.”

Cela a été exprimé par le rockeur dans une interview dans laquelle il a également évoqué la pandémie de coronavirus à laquelle nous sommes confrontés.

“Après toutes les crises que nous avons eues depuis que j’ai l’usage de la raison, non seulement pour nous mais partout dans le monde, comme ce moment que nous vivons, je ne vois pas pourquoi ne pas nous confier à Dieu et avec la bénédiction de la Vierge de Guadalupe nous pouvons aller de l’avant. “

Alex Lora a déclaré que sa femme Chela et lui étaient aux États-Unis il y a quelques semaines pour faire de la promotion musicale à Los Angeles, lorsque la propagation du virus a commencé dans ce pays.Ils ont donc décidé de retourner au Mexique.

Ils l’ont fait juste au moment où le président Donald Trump ordonne la fermeture de la frontière avec le Mexique, à l’exception des voyages essentiels, mais ils ont pu rentrer sans problème.

Les Loras ont décidé de s’isoler volontairement pendant 15 jours afin de ne pas affecter leurs proches, et ont été mis en quarantaine pendant une semaine à leur domicile dans cette ville.

“Il semble que nous l’avons libéré, mais pour ceux qui pourraient nous approcher, nous sommes en quarantaine, bien que nous soyons bien sûr en contact et que nous discutions”, a-t-il déclaré avec son style particulier à l’agence Notimex lors d’un appel téléphonique.

Il a dit que dans l’avion de retour de Los Angeles, seules 12 personnes voyageaient, dans un avion pour 300 personnes.

Alex Lora a profité de la course des taureaux pour composer «quelques chansons», en plus d’écouter de la musique, tandis que son dompteur effectue des tâches ménagères, car ils sont complètement seuls.

Les Loras sont en contact permanent avec leurs fans via leurs réseaux sociaux.

«C’est une situation très triste. Le gouvernement doit voir, mais l’un est celui qui prend soin de lui et prend soin des gens qu’il aime. Si vous ne vous protégez pas, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres le fassent? »

“Ce que je recommande, c’est qu’ils s’en tiennent à lire et à écouter de la musique et pas tellement sur les réseaux sociaux ou la télévision.

Qu’ils élèvent leur esprit et essaient de profiter du temps, chaque personne peut être aussi libre qu’elle le souhaite et en ce moment, nous comprenons la liberté comme quelque chose dont on jouit. »

Comme la musique dans le cas d’Alex Lora.

