Álex nie tout type de pacte avec Julian dans «L’île des tentations» après avoir vu la colère de Fiama

Dans la nuit du jeudi 6 février, «L’île des tentations» a publié un nouvel épisode, dans lequel les participants ont affronté le dernier feu de joie avant de rencontrer leurs partenaires respectifs à la fin du programme. Un moment où il était prévu de voir les déclarations de ces personnes avec lesquelles leurs partenaires avaient passé plus de temps, et que Il avait une exception, Álex Bueno, qui a pu voir le rebond de Fiama Rodríguez quand il a été accusé de participer à une assemblée organisée entre lui et Julian, un autre single.

La réaction d’Alex à la colère de Fiama dans «L’île des tentations»

