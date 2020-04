Alex O’Loughlin a-t-il quitté «Hawaii Five-0»? Le showrunner Peter Lenkov aborde les rumeurs

Après une décennie en ondes, Hawaii Five-0 est sur le point de signer pour la dernière fois. Le dernier épisode du drame policier de CBS sera diffusé le vendredi 3 avril.

La fin de l’émission a surpris les fans, qui ont réagi avec choc et consternation lorsqu’ils ont appris fin février qu’elle avait été annulée. Beaucoup se sont demandé pourquoi la série touchait à sa fin. Après tout, il avait des cotes solides (mais pas nécessairement spectaculaires), attirant environ 7 millions de téléspectateurs par épisode. Maintenant, dans une interview avec TVLine, le showrunner Peter Lenkov offre un aperçu de la raison de l’annulation, y compris le rôle que l’une des stars de l’émission a pu jouer dans la décision.

Alex O’Loughlin a pensé à quitter ‘Hawaii Five-0’ il y a des années

Alex O’Loughlin et Scott Caan à Hawaii Five-0 | Norman Shapiro / CBS via .

Des rumeurs circulaient depuis longtemps que la star Alex O’Loughlin, qui incarne Steve McGarrett, envisageait de quitter la série. L’acteur a subi une blessure au dos alors qu’il travaillait à Hawaii Five-0 il y a plusieurs années, ce qui l’a amené à se demander s’il pouvait continuer à travailler.

“La blessure à la colonne vertébrale que j’avais, comme il y a même deux ans, je pouvais encore à peine bouger”, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly en 2018. “C’était tout simplement impossible. Je me disais: “Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Je ne peux pas forcer ça du tout. »»

Un traitement aux cellules souches et une cure de désintoxication ont finalement remis l’acteur sur pied. Il a également déclaré à TVLine qu’il se sentait responsable envers toutes les personnes qui travaillent sur l’émission.

“[W]Nous gardons tant de personnes employées à Hawaï qui pourraient autrement empiler des boîtes dans une épicerie », a-t-il déclaré dans une interview en 2018. «Il est difficile de trouver du travail ici et cela nourrit beaucoup de familles, donc c’est vraiment une bonne chose. C’est vraiment, vraiment important. “

O’Loughlin «voulait que ce soit sa dernière année», dit Lenkov

Bien que O’Loughlin soit retourné à Hawaii Five-0, on ne savait pas encore combien de temps il pourrait continuer à jouer son rôle très physique de McGarrett. Bien qu’il ait accepté une prolongation d’un an du contrat en mai 2019, l’avenir au-delà de cela était incertain.

“Je crois qu’Alex voulait que ce soit sa dernière année”, a déclaré Lenkov à TVLine. “Il n’avait pas de contrat… mais il n’en avait pas non plus l’année dernière, et un accord a été conclu pour prolonger d’un an à la dernière minute, juste avant Upfronts. Si le studio avait voulu ramener le spectacle pour la saison 11, je dois croire qu’ils auraient essayé de faire rester Alex. Mais c’est désormais théorique. “

C’était le «bon moment» pour terminer le spectacle

Bien que la star de la série ait clairement hésité à revenir, il semble que ce ne soit pas la seule raison pour laquelle la série a été annulée, bien que Lenkov ne soit pas entré dans les détails.

“Je pense que le réseau a juste pensé que c’était le bon moment” pour terminer l’émission, a-t-il déclaré. “Il y a tellement de choses différentes qui entrent en ligne de compte – l’économie, tout – et je pense qu’ils pensaient que c’était le bon moment.”

Lenkov a également déclaré qu’il était toujours prêt pour la fin de l’émission, donc transformer la finale de la saison 10 en finale de la série n’était pas un problème. Il a révélé peu de détails sur ce à quoi s’attendre du dernier épisode, mais il a taquiné des scènes de flashback impliquant les personnages Wo Fat et Victor Hesse, qui seront liées à l’épisode pilote de la série.

Plus important encore, le dernier épisode d’Hawaii Five-0, intitulé «Aloha», livrera ce que les fans aiment de la série, ainsi que des moments spéciaux.

“Il y a une grande action”, a déclaré Lenkov. “[I]t a de grandes surprises et rebondissements, mais surtout, la chose est vraiment enracinée dans le cœur, qui a été un gros ingrédient qui a joué dans ce spectacle depuis le début. “