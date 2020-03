Alex quitte «Grey’s Anatomy» pour Izzie: Justin Chambers dans la saison 16

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de jeudi L’anatomie de Grey. Si vous préférez regarder en premier, lire et commenter plus tard, nettoyez maintenant.

Enfin, le regretté Alex Karev de Grey’s Anatomy n’est plus seulement «dans l’Iowa avec sa mère» ou «en train de vivre quelque chose». L’épisode de jeudi a révélé que le médecin avait quitté la ville – et son épouse actuelle Jo – pour retrouver son ex-femme Izzie au Kansas. Comme Alex l’a expliqué dans une très longue lettre à Meredith, il a récemment renoué avec Izzie, au cours de laquelle il a appris qu’elle avait secrètement accouché de leurs jumeaux, Eli et Alexis. Et après le procès de Mer, il a rendu visite à Izzie et à leurs enfants – et a choisi de ne pas bouger.

Le membre de la distribution originale Justin Chambers a fait sa dernière apparition dans le drame de longue date d’ABC dans “My Shot” du 14 novembre, dans lequel Alex a témoigné devant le comité médical au nom de sa personne, Meredith. Près de deux mois plus tard, l’acteur a annoncé son départ, publiant une déclaration qui disait en partie: «Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années. Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. »

Immédiatement après «My Shot» – le versement qui a précédé la finale de la mi-saison – Karev aurait été absent de la ville pour s’occuper de sa mère malade. Mais bientôt, les téléspectateurs ont appris qu’il avait dit à la mariée Jo qu’il «traversait quelque chose» et ont cessé de lui répondre. Même Mer avait du mal à lui envoyer un texto. Maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, nous connaissons son sort ultime – et nous nous demandons comment réagiront ceux qu’il a laissés.

Que pensez-vous de la façon dont Grey’s a écrit Alex? Auriez-vous préféré l’une des suggestions présentées dans la galerie ci-dessus (à laquelle vous pouvez également accéder en cliquant ici)? Sonnez dans les commentaires.