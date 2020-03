Alex Trebek fait un don de 100 000 $ au refuge pour sans-abri de LA

Alex Trebek a encaissé 100 000 $ dans la lutte contre le sans-abrisme.



Hôte légendaire de Jeopardy, Alex Trebek a fait un don de 100 000 $ à la mission de sauvetage Hope of the Valley, une organisation «axée sur la prévention, la réduction et l’élimination de la pauvreté, de la faim et du sans-abrisme». Ken Craft, fondateur et PDG de l’organisation, a contacté TMZ pour révéler que l’hôte du jeu télévisé avait demandé une visite du tout nouvel abri de l’organisation à but non lucratif en construction à North Hollywood. Au cours des dernières années, Trebek a discrètement fait un don à la mission et a récemment invité Craft chez lui pour discuter des plans financiers futurs de l’organisation. Cependant, Craft n’était pas au courant du plan de Trebek de lui fournir 100 000 $ en fonds pour l’aider à obtenir de l’aide pour les personnes sans-abri de la région de Los Angeles.

Frederick M. Brown / .

Craft se souvient du moment où l’animateur de télévision de 79 ans lui a remis le chèque de 100 000 $ alors qu’il déclarait: “J’espère que cela aide un peu.” Le geste affectueux et philanthropique a fait déchirer Craft au milieu de l’instant. Trebek a invité Ken Craft et son épouse à un enregistrement récent de Jeopardy et a amené le couple sur scène lors d’une pause commerciale en disant:

“Normalement, je ne fais pas ça, mais je voulais amener ces deux personnes sur scène parce qu’elles font une différence à LA.”

Maintenant, Trebek est immortalisé pour toujours non seulement pour être l’un des animateurs de jeux télévisés les plus charismatiques de la télévision, mais pour son travail dans la communauté de Los Angeles luttant contre le sans-abrisme. À un moment donné, Trebek envisageait de renoncer à héberger Jeopardy en raison de sa bataille contre le cancer du pancréas. Mais après plusieurs épisodes de chimiothérapie, sa résilience lui a permis de rester sous les projecteurs en tant que l’un des meilleurs animateurs de télévision à le faire.

Lors d’une conversation avec ABC News, Trebek a expliqué en détail ce qu’il avait appris au cours de son voyage avec le cancer du pancréas en déclarant:

«J’ai appris quelque chose au cours de la dernière année et c’est ceci: nous ne savons pas quand nous allons mourir. À cause du diagnostic de cancer, ce n’est plus une vie ouverte, c’est une vie fermée à cause de la terrible … taux de survie du cancer du pancréas. À cause de cela, et d’autre chose qui opère ici, des gens partout en Amérique et à l’étranger ont décidé qu’ils veulent me faire savoir maintenant, pendant que je suis vivant, sur l’impact que je ‘ ai eu sur leur existence. “

Découvrez la douce réponse qu’un concurrent de Jeopardy qui a fait étrangler Alex Trebek dans la vidéo ci-dessous.

.