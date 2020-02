Alex va-t-il tromper Jo? Les fans n’achètent pas cette histoire

[Alertespoil:[Spoileralert:L’anatomie de Grey Saison 16, épisode 14.] Grey’s Anatomy Season 16 a été une course folle, mais pas de la manière initialement attendue par les fans. Au milieu de la saison, Justin Chambers – qui a joué Alex – a annoncé son départ de l’émission. La série ABC n’a pas formellement expliqué pourquoi le personnage fantôme ses amis et sa famille. Puis dans l’épisode du 20 février – intitulé “Diagnostic” – la femme d’Alex, Jo (Camilla Luddington), a commencé à insinuer le pire, spéculant qu’Alex pourrait avoir une liaison. Mais Alex trompe-t-il Jo dans Grey’s Anatomy? Même l’idée semble trop folle pour les fans, surtout compte tenu du développement du personnage d’Alex au cours des 15 dernières années.

Qu’est-il arrivé à Jo et Alex dans «Grey’s Anatomy» Saison 16, épisode 14?

Camilla Luddington dans le rôle de Jo dans «Grey’s Antomy» | Eric McCandless / Walt Disney Television via .

Alex est dans l’Iowa depuis la finale hivernale de Grey’s Anatomy Season 16. Il a initialement quitté Seattle pour prendre soin de sa mère. La plupart des personnages semblaient accepter ce fait, notant qu’Alex reviendrait un jour. Mais finalement, Jo commence à se demander si son mari ne reviendra jamais.

Dans «Diagnostic», un homme est amené au Grey Sloan Memorial après avoir sauté devant un ours pour sauver sa femme. L’affaire fait comprendre à Jo combien son mari lui manque. Elle se demande également s’il y aura une attaque soudaine contre sa relation avec Alex. Link (Chris Carmack) calme son ami, lui rappelant ce qu’est un grand gars Alex.

Plus tard, les médecins ont découvert que la femme trompait son mari, ce qui a intensifié les craintes de Jo. “Mon pire scénario est hors des cartes en ce moment parce que cette patiente trompe son mari juste sous son nez … elle a renoué avec un ex du lycée et puis une chose en a entraîné une autre”, a déclaré Jo à Owen (Kevin McKidd) dans chirurgie.

Elle théorise ensuite qu’Alex fera de même. Mais comme Link, Owen dit à Jo de faire confiance à Alex et renforce que le chirurgien pédiatrique ne le gâchera pas.

Vers la fin de l’épisode, le mari décède et Jo tombe en panne. Elle appelle Alex et atteint sa messagerie vocale.

«Salut Alex. J’ai besoin que tu m’appelles, j’ai besoin d’entendre ta voix. J’ai besoin de savoir ce qui se passe », dit Jo et se met à pleurer. «Quoi qu’il en soit, j’ai besoin de savoir. Je veux savoir. Parce que je sauterais devant un ours pour toi, Alex. S’il te plait appelle moi.”

Les fans de “Grey’s Anatomy” réagissent à la possibilité d’Alex de tromper Jo

Après l’épisode du 20 février, les fans de Grey’s Anatomy étaient fermes sur une position – Alex ne tromperait jamais Jo.

“Le fait que ces écrivains veulent vraiment que jo croie qu’Alex la trompera jamais”, a écrit un fan sur Twitter. «C’est le même gars qui, pendant tout le temps qu’ils ont rompu, n’a jamais osé regarder une autre femme. Veuillez donner un sens. “

“Alex ne tromperait jamais Jo”, a tweeté un autre fan. «WTF essaient-ils de faire? en faire un scénario? Parce qu’il ne le ferait JAMAIS. »

Pendant ce temps, d’autres fans avaient des opinions différentes, notant que la conversation de Jo avec Owen pourrait préfigurer ce qui allait arriver. Maintenant, certaines personnes pensent qu’Alex a rencontré Izzie (Katherine Heigl) et “une chose en a mené une autre”. Et à la surprise de personne, les fans n’étaient pas à bord.

“Jo qui parle de tricherie avec Alex me rend vraiment nerveux qu’ils vont essayer de le faire tromper avec izzie et c’est sa sortie et je ne suis pas là pour ça si c’est le cas”, a écrit un fan.

Mais même si Alex n’a pas d’affaire avec Izzie, les scénaristes de Grey’s Anatomy ressentiront la colère des fans s’ils choisissent de s’engager sur la voie de la tricherie.

“Je jure que si Alex triche, je vais quitter Grey’s”, a écrit un fan sur Reddit.

“Des années et des années de développement de personnages seraient vidées”, a ajouté un autre fan.

À quoi les fans de “Grey’s Anatomy” peuvent-ils s’attendre?

Pour l’instant, les fans de Grey’s Anatomy devront être patients tandis que le drame du Shondaland se taillera la sortie d’Alex. Dans une interview avec Variety, la showrunner Krista Vernoff a révélé que la série abordera le départ, mais cela prendra du temps.

“C’était un enfilage très soigneux d’une aiguille, où nous donnons un peu d’informations et de douleur à Jo”, a déclaré Vernoff. “Nous sommes, épisode par épisode, en train d’éclairer l’histoire d’Alex. Et il nous faut encore quelques épisodes pour y arriver et donner de la clarté au public. »

Pendant ce temps, Luddington a taquiné “plusieurs histoires sauvages” dans Grey’s Anatomy.

“LES GARS! Je suis actuellement sur le parquet en train de lire ces scripts en ce moment “, a écrit l’actrice sur Twitter, avec” #cantgetup “.

Malheureusement, Luddington n’a pas confirmé si ces scénarios particuliers concernaient Jo et Alex. Et comme toujours, les fans de Grey’s Anatomy devront juste tenir bon pour la balade. Alors restez à l’écoute.

