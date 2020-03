Alexa Dellanos au lit, à cause du coronavirus | Instagram

Considéré comme une femme extrêmement attractive Alexa Dellanos ne manque aucune occasion de montrer ses courbes, cette fois elle l’a fait à travers son lit où elles sont presque sorties ses attributs, tout cela grâce au coronavirus.

Les femmes aiment montrer leurs figures rêveuses et Alexa C’est au sein de cette guilde et bien sûr le public masculin est plus que ravi.

Le modèle est connu pour porter des vêtements serrés qui malgré laisse peu à l’imagination il parvient toujours à surprendre ses partisans.

Sur la photo, vous pouvez voir la jeune femme portant un robe ajustée couleur rouge qui ressemble à du velours, un peu ondulé sur les côtés, il est également assez court et a un décolleté très prononcé qui fait s’envoler ses attributs.

Quelque chose de curieux à propos de la belle Alexa est ses cheveux, car plusieurs internautes ont été frappés par la façon dont ils ont été arrangés, avec des vagues en bas, même si vous vous souvenez que ses cheveux sont généralement habitués à être raides.

Dans sa description, il a partagé la phrase suivante “Voici à quoi ressemble la distance sociale”.

Tout cela parce qu’il se réfère probablement à l’éloignement qu’il a dû nécessairement avoir en raison de la coronavirus car plusieurs maisons, sur instruction du gouvernement, doivent rester chez elles.

Dellanos n’a que deux millions de followers sur son compte Instagram Malgré cela, beaucoup plus de gens la connaissent car peu à peu elle s’est donnée la tâche de se faire connaître et d’autant plus qu’elle est la fille du célèbre chauffeur Myrka Dellanos.

Il y a quelques semaines, Alexa a révélé qu’elle était végétalienne depuis plus de 5 ans et que c’était l’une des meilleures habitudes qu’elle avait et qui la faisait se sentir en sécurité, heureuse et comme jamais auparavant, ce qui est évident à l’œil nu en plus de sa silhouette exquise.

