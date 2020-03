Alexa Dellanos danse le reggaeton en maillot de bain à l’intérieur du jacuzzi | Instagram

La belle mannequin Alexa Dellanos a ravi l’élève de ses followers en partageant une vidéo et plusieurs photos portant un minuscule maillot de bain à l’intérieur d’un jacuzzi et danser une partie d’une chanson reggaeton.

Il compte actuellement deux millions de followers sur son compte Instagram qui continuent de croître au fur et à mesure que ses publications sont plus qu’oser qui attire de plus en plus d’internautes.

Être Alexa une femme belle et talentueuse n’a pas eu de mal à conquérir rapidement les réseaux sociaux, réussissant à obtenir un large public grâce à ses photos et vidéos.

Le modèle populaire se distingue par son physique choquantNous savons aussi qu’elle est une grande femme d’affaires et entrepreneure, devenant la plus grande fierté de sa mère, la cubaine Myrka Dellanos, qui la soutient dans ses projets.

“IG vs diapositives de réalité pour le vrai moi”, a écrit Alexa Dellanos dans son article.

Depuis deux ans, Alexa a ouvert son compte Instagram, bien qu’elle ait déjà depuis 2018 avec son compte, elle n’a que 128 sujets, il semble qu’il supprime constamment des photos peut-être qu’il ne veut pas avoir autant de matériel, il aime se renouveler.

Le modèle se caractérise par le partage de photographies assez coquettes et surtout audacieuses qui sont parfois un peu osées.

Dans les photographies qu’il a partagées dans la même publication de la vidéo, il porte un imprimé animal de tigre sans bretelles, tandis que dans le jacuzzi il danse une partie de la chanson “Vous devez savoir mentir et vous devez vous cacher” d’Anuel AA et Ozuna éblouissant de toute sa splendeur et mettant particulièrement en valeur son arrière-garde.

En moins d’une heure que la publication a été partagée, elle a déjà 17 mille coeurs rouges et un peu plus de deux cents commentaires qui font certainement l’éloge du beau modèle.

