Alexa Dellanos en sous-vêtements possède ses meilleures courbes pour Instagram

La belle mannequin Alexa Dellanos, voulait gâter ses fans cette Saint-Valentin et l’a fait avec plusieurs photos, à part son audacieux costume Diablita, elle leur a également consenti avec l’un de ses vêtements intérieurs les plus audacieux et découverts avec lesquels elle a porté ses meilleures courbes pour Instagram .

Alexa est l’une des filles les plus aimées du réseau social, donc Cupidon n’a pas eu à tomber amoureuse de ses fans car elles l’étaient déjà grâce à sa beauté unique.

Il a téléchargé l’instantané à la fin de la Saint-Valentin et a atteint plus de 68 000 likes, étant très bien reçu pour terminer cette journée d’amour dans laquelle bien sûr ses disciples ont ravi et apprécié la fin de la célébration avec Alexa.

L’instantané a rassemblé des milliers d’utilisateurs qui ont rempli leur boîte de commentaires d’émoticônes d’amour, avec lesquelles ils l’ont remercié d’avoir consenti et lui ont dit à quel point c’est beau avec quelques compliments et compliments avec ceux qui ont célébré son entreprise, même si elle est numérique.

Ses fans étaient super amoureux d’elle, car pour eux, elle est l’un des plus beaux Instagram et des meilleurs attributs. Le modèle populaire se distingue par son physique impressionnant, on sait aussi qu’elle est une grande femme d’affaires et entrepreneure, devenant la plus grande fierté de sa mère, qui la soutient dans ses projets.

Alexa est une femme belle et talentueuse donc elle n’a pas eu de mal à conquérir les réseaux sociaux, réussissant à obtenir un large public grâce à ses photographies bien travaillées.

Rappelons que sa mère est une journaliste et présentatrice de télévision reconnue au niveau latino-américain pour avoir été pendant de nombreuses années la présentatrice du célèbre programme télévisé du réseau Univision, First Impact. Il s’agit du Cubain – Myrka Dellanos, de Tolède.

Dellanos veut aussi être youtuber, car il a une chaîne où il raconte son quotidien, ainsi que pour montrer quelques séances photographiques auxquelles il participe, il n’y a que 200 mille followers, bien qu’ils puissent augmenter si c’est constant et continue de télécharger du contenu attrayant, quelque chose Ce n’est pas facile pour elle.

