Alexa Dellanos laisse voir ce qu’il y a sous sa robe sur Instagram

Alexa Dellanos, la célèbre fille de Myrka Dellanos, est apparue dans une robe si serrée que tout ce qui se trouve en dessous d’elle a été remarqué, bien sûr ses grands attributs, car elle ne portait pas de soutien-gorge et était un tissu super fin.

Aujourd’hui, Alexa est une célèbre société de médias sociaux dédiée à gâter ses 1,9 million de followers, impressionnés par la jeune femme.

La photo est l’une des dernières qui soit montée sur son Instagram officiel où le beau modèle est apparu avec une robe bleu ciel ultra mince et courte, avec laquelle elle a montré beaucoup plus de sa poitrine que ses disciples ne sont habitués, car elle ne portait pas de soutien-gorge ci-dessous et laissez briller certains détails.

Dans l’image, Alexa ne voit pas la caméra, mais il a éclairé tout le monde avec sa pose et ses grandes courbes avec lesquelles il a sûrement augmenté la température de celui qui l’a observé en détail. La publication compte à peine 60 000 «likes», mais elle continuera sûrement d’augmenter, car elle a été très appréciée et reconnaissante pour ses fans.

Ses fidèles fans étaient là pour remplir la boîte du cométaire de compliments et de cœurs, avouant qu’ils sont amoureux d’elle, car ils sont conscients que c’est ce qui monte sur leurs réseaux sociaux. Le modèle populaire se distingue par son physique impressionnant, mais elle est aussi une entrepreneure et une entrepreneure, elle est donc l’une des plus grandes fiertés de sa mère qui la soutient en tout temps.

Myrka Dellanos est sa mère, journaliste et présentatrice de télévision d’origine cubano-américaine, reconnue au niveau latino-américain pour avoir été pendant de nombreuses années la présentatrice du célèbre programme télévisé du réseau Univision, First Impact.

C’est une femme belle et talentueuse qui a réussi à conquérir les réseaux sociaux, car en plus d’être la fille du célèbre pilote, elle a également réussi à obtenir son public grâce à ses photographies ardentes.

Alexa a une chaîne YouTube sur laquelle il aime raconter son quotidien, ainsi que quelques séances photo auxquelles il participe, il n’y a que 200 000 followers, bien qu’ils puissent augmenter si elle est constante et continue de télécharger du contenu attractif, ce qui ne fait pas C’est difficile pour elle.

