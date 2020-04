Alexa Dellanos montre sa silhouette voluptueuse depuis son balcon pour Instagram | INSTAGRAM

La célèbre mannequin, Alexa Dellanos, a décidé de partager l’un de ses moments préférés de la journée dans ces moments de quarantaine, car malgré le fait qu’elle soit chez elle, elle a apprécié ces jours-ci.

La jolie fille portait sa silhouette depuis son balcon, où elle effectue ses exercices quotidiens, annonçant que c’est son moment préféré de la journée car elle a une belle vue de là.

Alexa aime faire beaucoup d’exercice pour garder sa silhouette aussi saine et élégante que possible, pour prendre des photos et ainsi pouvoir continuer à chouchouter ses 2 millions de followers. Dans sa dernière publication, il a mis en ligne deux photographies, dont une où il apparaît vêtu d’un haut bleu ciel très serré et d’un pantalon, avec lesquels il n’a pu éviter de ravir des milliers d’élèves.

Dans le deuxième instantané, nous pouvons voir quelle est la vue depuis son balcon, ce qui est son préféré et la fait se sentir bien, malgré les circonstances terribles qu’elle vit, comme toutes les autres.

Sa publication a été tellement appréciée qu’en une heure, elle a rassemblé plus de 14 000 «j’aime», afin que nous puissions voir à quel point ses fans l’adorent et qu’ils sont en attente de la soutenir dans tout ce qui se passe.

Dans sa boîte de commentaires, ses amants qui l’expriment l’expriment, car avec ses courbes et son joli visage elle a réussi à conquérir des millions d’utilisateurs du célèbre réseau social, dont elle fait partie des stars.

Il a même été commenté par des célébrités connues pour être également des stars de l’application, beaucoup d’entre elles ont même le pop-corn vérifié, car au moment d’être si populaire, de nombreuses personnes commencent à créer de faux comptes, alors Instagram a cette mesure pour reconnaître le d’origine.

Alexa continue ses routines d’exercice, car elle ne peut pas perdre ce rythme qui l’a amenée à avoir une silhouette enviable et super désirée. Elle aime chouchouter ses 2 millions d’adeptes, qui sont très satisfaits de sa beauté même s’ils lui manquent ses publications normales, car ils se sont arrêtés et n’ont téléchargé que des histoires.

