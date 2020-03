Alexa Dellanos montre son corps et son véganisme sur Instagram | INSTAGRAM

Alexa Dellanos est l’un des plus beaux modèles qui a des utilisateurs de réseaux sociaux amoureux de ses courbes mignonnes, car elle a constamment augmenté la température de ses fans avec ses photos enflammées.

Cette fois, il se vantait de sa silhouette élancée, qu’il assure en partie grâce au style de vie qu’il mène depuis 5 ans, le véganisme.

C’est vrai, le mannequin a révélé qu’elle était végétalienne depuis plus de 5 ans et que c’était l’une des meilleures habitudes qu’elle avait et qui la rendait en sécurité, heureuse et comme jamais auparavant, car cela montre que la jeune femme est assez heureuse comme ça.

Alexa a assuré l’importance de cette nouvelle étape pour elle dans la description de sa photographie: “La vie végétalienne est la meilleure vie. Je suis végétalienne depuis plus de 5 ans et je ne me suis jamais sentie aussi bien.”

La célèbre réalisation a rassemblé plus de 63 000 likes en quelques heures, où ses fans bien-aimés viennent lui témoigner leur affection sous forme de commentaires et avec leurs «likes» respectifs, afin que chaque fois que quelque chose arrive, ils ne manquent pas.

Ses abonnés Instagram sont super amoureux d’elle, car pour eux, elle est l’une des plus belles sur Instagram et avec les meilleurs attributs. Dellanos se distingue par son physique impressionnant, même si elle est également devenue une entrepreneure, devenant la plus grande fierté de sa mère.

Sa mère est journaliste et présentatrice de télévision reconnue au niveau latino-américain pour avoir été pendant de nombreuses années la présentatrice de la célèbre émission de télévision du réseau Univisión, Primer Impacto. C’est le cubano-américain Myrka Dellanos.

Alexa est une femme belle et talentueuse, elle n’a donc pas eu beaucoup de mal à conquérir les réseaux sociaux, réussissant à obtenir un large public grâce à ses photographies bien travaillées.

