Alexa Dellanos porte un bikini noir qui met en valeur ses grands charmes sur Instagram

Alexa Dellanos est une belle mannequin qui a le béguin pour les utilisateurs des réseaux sociaux avec sa grande silhouette, avec laquelle elle a élevé la température au maximum, cette fois avec une nouvelle photo de bikini qui est montée sur son compte Instagram officiel.

Ses 2 millions d’adeptes d’Alexa se sont retrouvés avec l’œil carré, car son bikini noir a mis en évidence ses grands attributs qui l’ont rendue si célèbre.

Dans l’image, Alexa apparaît assise à l’ombre d’une terrasse dans ce qui semble être un hôtel, car il y a de nombreuses chaises et une piscine en arrière-plan qui montrent que vous voyagez dans un endroit chaud, cherchant à vous amuser en ces temps froids.

Sa publication compte déjà plus de 60 000 «likes», rassemblant des centaines de ses followers qui ont rempli sa boîte de commentaires de mots d’admiration, d’amour et de quelques émoticônes où ils expriment ce qu’ils ressentent avec leurs photographies, certains compliments reflètent qu’Alexa Cela les emmène au paradis.

Ses abonnés Instagram sont super amoureux d’elle, car pour eux, c’est l’un des plus beaux Instagram et des meilleurs attributs. Le modèle populaire se distingue par son physique impressionnant, on sait aussi qu’elle est une grande femme d’affaires et entrepreneure, devenant la plus grande fierté de sa mère, qui la soutient dans ses projets.

Rappelons que sa mère est une journaliste et présentatrice de télévision reconnue au niveau latino-américain pour avoir été pendant de nombreuses années la présentatrice de la célèbre émission de télévision du réseau Univision, First Impact. Il s’agit du Cubain – Myrka Dellanos, de Tolède.

Alexa est une femme belle et talentueuse, elle n’a donc pas eu de mal à conquérir les réseaux sociaux, réussissant à obtenir un large public grâce à ses photographies bien travaillées.

Dellanos veut également trifouiller comme youtuber, car il a une chaîne YouTube où il raconte son quotidien, ainsi que pour montrer quelques séances photographiques auxquelles il participe, il n’y a que 200 mille abonnés, bien qu’ils puissent augmenter si c’est constant et continue de télécharger du contenu attrayant, quelque chose qui n’est pas facile pour elle.

