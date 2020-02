Alexa Dellanos pose au lit avec de la lingerie en dentelle | Instagram

La journaliste et présentatrice de programme, Alexa Dellanos, a encore une fois donné de quoi parler quand elle pose comme jamais auparavant sur son lit, portant une lingerie en dentelle, faisant baver tout le monde et faisant l’envie d’un corps si sculptural.

Alexa Dellanos aime être sur toutes les lèvres avec elle photos en gras et red hot qu’il partage avec ses followers sur son compte Instagram.

Dernièrement, ses photos sont un peu plus téléchargées de tout et c’est clair, car il veut surprendre tous ses followers puisqu’il en a plus de 2 millions.

Une publication partagée par Alexa Dellanos (@alexadellanos) le 21 février 2020 à 15h17 HNP

Ses followers deviennent fous de sa beauté chaque fois que le mannequin partage une photo d’elle dans leurs réseaux.

C’est ainsi que dans l’une de ses dernières publications, il portait un lingerie dentelle couleur noire cloué au lit, où il dévoile ses attributs et son corps sculptural.

BH Barbie

Une publication partagée par Alexa Dellanos (@alexadellanos) le 20 février 2020 à 17h23 PST

Où êtes-vous en ce moment où j’ai le plus besoin de vous? », A écrit Alexa.

Alexa est devenue l’une des influenceur le plus désiré du moment, gagnant sa renommée grâce à ses photos chaudes et sa silhouette magnifique qui se vante dans ses tenues.

Il est clair que sa beauté était l’un des meilleurs héritages de sa mère, car à 26 ans la fille du journaliste Myrka Dellanos Il a réussi à toucher tout le monde.

Cependant Alexa a été trouvée au milieu de scandales pour les mêmes photos qu’il publie depuis qu’il a reçu diverses critiques envers eux pour être si révélateur.

Cependant, cela ne l’affecte pas et continue de surprendre avec plus de ses publications et histoires qu’elle partage si constamment.

Alexa comme si cela ne suffisait pas a également un canal Youtube où il aime publier sur diverses situations telles que ses séances photographiques auxquelles il participe et qui compte 200 000 followers.

