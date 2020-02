Alexa Dellanos pourrait être le fantasme de n’importe quel homme, arborant son beau corps | Instagram

La belle Alexa Dellanos partage des photographies où elle apparaît portant un corps exquis pour ce qu’elle a réussi à devenir le fantasme de nombreux hommes.

Depuis deux ans, Alexa a ouvert son compte Instagram, bien qu’elle ait déjà depuis 2018 avec son compte, elle n’a que 146 sujets.

Malgré avoir très peu de publications, ses disciples continuent en augmentation, flippant avec chaque nouvelle publication faite par le beau modèle.

Jusqu’à il y a quelques jours, il avait à ce jour un million huit cent mille abonnés et un million neuf cent mille ajoutant cent mille abonnés à son compte en quelques jours seulement.

Avec à peine 24 ans Alexa démontre lentement ses grandes vertus en devenant sa propre base de fans, car elle est la fille du célèbre pilote Myrka DellanosHeureusement, le nom de sa mère n’a pas grand-chose à voir avec son ascension dans les réseaux sociaux car la jeune femme brille toute seule.

Dellanos se caractérise par partager des photos assez audacieux, même s’il n’a pas besoin de beaucoup puisque son corps exquis provoque n’importe quelle pose dans laquelle il semble joli et coquette, surtout dans une jolie robe jaune que vous venez de partager, cliquez pour la voir.

Il semble que la jeune fille en costume se déguise parce que dans plusieurs de ses publications, elle est apparue portant des vêtements qui se réfèrent à des films ou à la fantaisie de n’importe quel homme comme être une fille de service, cliquez ici pour voir la photo en mention.

Dans son répertoire de costumes flirty est également l’un des chat audacieux sur cette photo, elle apparaît en compagnie d’un jeune homme, cliquez ici pour voir cette photo.

On prévoit que cette année sera très productive pour Alexa et surtout ses disciples masculins à coup sûr attendez plus de publicationC’est ce style, ou tout style que vous souhaitez partager, tout ce que vous utilisez vous convient.

