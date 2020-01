Alexa Dellanos utilise un maillot de bain léopard découvert pour éclairer tout Instagram | INSTAGRAM

La célèbre fille de Myrka Dellanos, Alexa Dellanos, a montré que la beauté et le talent sont héréditaires, car avec ses 24 ans, elle a remarqué qu’Internet se faisait sa propre base de fans et bien sûr aussi pour être la fille du Pilote célèbre.

La belle fille est apparue dans un maillot de bain super audacieux à imprimé léopard, maintenant un célèbre Instagram est déjà dédié à gâter ses 1,8 million d’adeptes, ils sont amoureux de la jeune femme.

Il s’agit de la publication la plus récente du beau modèle, avec quelques photos dans lesquelles il apparaît avec un beau maillot de bain “imprimé animal”, avec un décolleté si grand que ses attributs lui échappent. Dans le premier, il est tourné vers le haut, les bras levés et avec une pose audacieuse.

Sur la deuxième photo, il a surpris encore plus, car il est sur le dos et regarde vers la caméra, en contact visuel avec les fans qui ont vu la photographie la faire monter rapidement en température, car elle semble porter son grand arrière-garde pour lequel elle a été faite assez récemment populaire.

La publication compte plus de 64 000 «likes» et de nombreux commentaires dans lesquels des centaines d’hommes déclarent leur grand amour pour elle, car ils sont totalement amoureux, car leur belle silhouette les a rattrapés et les maintient collés à l’écran de leur Mobile ou ordinateur.

Le modèle désormais populaire se distingue par son physique impressionnant, mais elle est aussi une actrice et une femme d’affaires, elle est donc l’une des plus grandes fiertés de sa mère qui la soutient en tout temps. Sa mère est Myrka Dellanos, journaliste et présentatrice de télévision d’origine cubano-américaine, reconnue au niveau latino-américain pour avoir été pendant de nombreuses années la présentatrice du célèbre programme télévisé du réseau Univision, First Impact.

De nombreux fans disent qu’Alexa et Myrka semblent sœurs, car elles publient de nombreuses images dans lesquelles elles apparaissent ensemble, dans lesquelles elles semblent très similaires et jeunes, avec cela, il est à noter qu’elles ont un lien super spécial.

Alexa a également une chaîne YouTube dans laquelle il aime nous montrer diverses situations, telles que certaines séances de photos auxquelles il participe, mais il n’y a que 200000 abonnés, bien qu’ils puissent augmenter si elle est constante et continue de télécharger du contenu attrayant.

