Alexander Molony et Ever Anderson joueront dans le remake de Peter Pan de Disney

Alexander Molony et Ever Anderson devraient jouer dans le remake en direct de Peter Pan et Wendy de Disney.

La récente récolte de sorties en direct de Disney a consisté en grande partie en des remakes en direct de leur catalogue de fonctionnalités animées bien-aimé. Le film d’animation Peter Pan 1954 est l’un des films que Disney cherche à refaire avec le réalisateur de Pete’s Dragon, David Lowery, à bord pour diriger le projet avec un scénario de Toby Halbrooks et Jim Whitaker sur le point de produire.

Variety rapporte que le prochain remake en direct a maintenant trouvé ses pistes avec Alexander Molony prêt à jouer Peter Pan et Ever Anderson prêt à jouer Wendy. Vous pourrez voir Ever Anderson dans Black Widow, en tant que jeune Natasha Romanoff. Pendant ce temps, Alexander Molony est surtout connu pour ses rôles dans The Reluctant Landlord et Claude. Variety a également noté que Peter Pan et Wendy devraient être une sortie en salles et non un titre pour Disney Plus.

Avez-vous hâte de voir un remake en direct de Peter Pan? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du prochain remake en direct de Disney, Mulan:

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek, Mulan de Disney met en vedette Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur.

Disney’s Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.