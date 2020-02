Alexandria Ocasio-Cortez l’emporte sur le public face à Meghan McCain

Lorsque des experts discutent de politique à The View, vous les entendez souvent classer les co-hôtes comme «tous libéraux avec la conservatrice Meghan McCain». Mais ce n’est pas exactement ce qui se passe dans le talk-show de jour.

Pour commencer, Sunny Hostin est anti-avortement, ce qui la met en désaccord avec la plupart des partis démocrates. Pendant ce temps, l’opposition de Whoopi Goldberg aux impôts élevés ferait de ses étranges compagnons de lit l’aile gauche du parti. (Nous n’entrerons pas dans le soutien de Joy Behar à Mike Bloomberg.)

Ainsi, lorsque le représentant Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) s’est présenté à The View le 19 février, les téléspectateurs de longue date s’attendaient probablement à un certain recul. Et Ocasio-Cortez a compris cela: elle a eu des moments tendus avec Whoopi, Hostin et McCain.

Le public du studio, en revanche, semblait assez enthousiaste à propos d’Ocasio-Cortez, membre des Democratic Socialists of America. À plusieurs reprises, les membres du public ont salué «AOC» sous les applaudissements.

McCain a pressé AOC sur le harcèlement de «Bernie Bro» qui l’a bouleversée

THE VIEW – Alexandria Ocasio-Cortez en visite en juin 2018 | Jeff Neira / Walt Disney Television via .

Ce ne serait pas un épisode de The View sans que McCain se présente comme une victime à un certain niveau. Lors de la visite d’Ocasio-Cortez, McCain a mentionné “les abus dont nous avons tous été victimes de la part de” Bernie Bros. “” (McCain a touché sa main à son épaule pour indiquer ses expériences personnelles.)

Elle décrivait un petit groupe de fans de Bernie Sanders qui harcèlent les gens en ligne (un peu comme les affreux partisans de MAGA). McCain l’a ensuite décrit comme «l’abus le plus sexiste, le plus nuisible» sur Internet. Et McCain l’a appelé «un vrai problème» avant de demander à AOC ce qu’elle en pensait.

Après avoir exploré à quel point le comportement en ligne peut être laid, AOC a noté que les cibles les plus fréquentes de ces abus en ligne sont «les femmes, les personnes de couleur, [and] les gens queer. ” Et elle a souligné comment elle avait été ciblée en ligne par des patrouilles frontalières (c’est-à-dire une agence gouvernementale). “[Bernie’s] dois faire plus », a déclaré Whoopi, interrompant AOC à la fin.

Au-delà de cela, l’AOC a également expliqué pourquoi elle soutenait Sanders à la présidence. «Il se battait pour [healthcare, a living wage, women’s rights] depuis avant ma naissance », a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Quand elle a parlé de Sanders élargissant l’électorat et l’inspirant, elle a entendu encore plus d’applaudissements du public du studio.

Les plus grands applaudissements de l’AOC se sont abattus sur les «hommes riches» en politique

Alors que Ocasio-Cortez a été généralement bien reçue par le public lors de sa longue visite, sa plus grande lignée d’applaudissements est venue dans une discussion sur les raisons pour lesquelles elle (selon les mots de Behar) a “déclenché des gens”. Behar la décrit comme «une star» mais se demande pourquoi l’AOC a provoqué de fortes réactions chez les gens.

“Comme cinq minutes après avoir remporté ma primaire, c’était l’apocalypse sur Fox News”, a déclaré Ocasio-Cortez. «Je pense que notre système politique n’est pas conçu pour des gens comme nous. Il n’est pas conçu pour les travailleurs, les jeunes, les femmes, les personnes de couleur… ce n’est pas particulièrement accueillant. »

Clôturant ses commentaires sur le sujet, AOC a laissé tomber une ligne qui concernait le public majoritairement féminin de l’émission. «De plus, je pense que tout notre système politique tourne, franchement, autour des hommes riches. Les hommes riches ne sont pas le centre de mon univers; les familles de travailleurs le sont.

Non seulement le public a applaudi avec enthousiasme; on pouvait entendre des cris bruyants et les acclamations les plus vives de toute sa visite. AOC n’a peut-être pas conquis les co-animateurs de The View, mais le public était une autre histoire.

Regarde aussi: Pourquoi ‘The View’ n’a toujours pas remplacé Abby Huntsman