Alexandria Ocasio-Cortez retourne au barman avec “Desus & Mero”

Tous ses ennemis lui disent de retourner au barman, alors elle l’a fait.



Showtime’s, Desus & Mero, a eu l’un des talk-shows de fin de soirée les plus réussis de l’histoire du réseau de chaînes premium. Les deux personnalités médiatiques du Bronx ont eu la possibilité de s’asseoir et de converser avec certaines des personnalités les plus pertinentes du divertissement et de la politique comme Ice Cube, Bernie Sanders, Jordan Peele, etc. Les frères du Bronx ont même utilisé leur pour lancer la toute première performance télévisée sur le succès record de Lil Nas X, “Old Town Road”. Lors d’un récent épisode de l’émission, Desus Nice et The Kid Mero ont ramené la représentante Alexandria Ocasio-Cortez à ses racines BX et lui ont permis d’exercer ses compétences de barman pour eux.

Au cours du segment AOC de sept minutes, Desus et Mero arrivent de la station de métro Parkchester dans le Bronx et se dirigent vers leur bodega locale pour le sandwich très populaire au petit-déjeuner au bacon, aux œufs et au fromage. Le trio s’est ensuite rendu à pied dans le fameux quartier de New York dans leur Timbs de blé et a salué leurs partisans à bras ouverts. Puis finalement, Ocasio-Cortez a montré ses compétences de barman pour le numéro un de la soirée comme une ode à ses ennemis qui suggèrent avec tant de véhémence «qu’elle retourne au barman».

Le prochain politicien a préparé deux margaritas et a inventé une nouvelle boisson en ajoutant Hennessey au temple Shirley classique auquel il a officiellement nommé la boisson Henny-Temple. Enfin, le groupe a trouvé un taco local pour s’imprégner de leurs boissons alcoolisées AOC avant de se séparer. Découvrez Alexandria Ocasio-Cortez prendre une photo de ses ennemis sur le segment “Bronx Legends” de l’émission Desus & Mero dans la vidéo ci-dessous.

