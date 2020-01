Alexis Ledgard, fils supposé de Moustache Arrocet, veut le poursuivre et réclamer une pension

La visite d’Alexis Ledgard, fils supposé d’Edmundo Arrocet, à ‘Saturday deluxe’ pour se soumettre au polygraphe a laissé de nombreux titres, parmi lesquels se démarque sa volonté de poursuivre l’humoriste pour réclamer des pensions impayées pendant toutes les années où Moustache ne fait pas Il a exercé ses fonctions de père. Antonio Rossi voulait savoir s’il l’avait fait “pour se venger”. Visiblement nerveux et entre babillage, Alexis a défendu sa position en affirmant que Moustache n’avait jamais été sincère: “Il m’a trompé toute ma vie.”

Alexis Ledgard, fils supposé de Moustache Arrocet, dans ‘Saturday Deluxe’

Parmi les déclarations difficiles d’Alexis Ledgard, il est également frappant qu’il pense que son père ne l’a jamais aimé et que assurez-vous qu’il ne voulait pas que sa mère continue sa grossesse. Il a expliqué qu’Arrocet n’avait pas révélé cette information, mais que c’était sa mère qui lui avait dit “il n’y a pas longtemps” que l’humoriste ne voulait pas qu’il ait le bébé. Kiko Matamoros lui a demandé s’il savait pourquoi l’ex-femme de María Teresa Campos le pensait, ce à quoi Alexis a répondu: “Il a déjà eu sa vie, c’est arrivé et il était logique que cela ne lui convienne pas.”

Quand Lydia Lozano a douté que Moustache soit le père d’Alexis, il s’est défendu en disant qu’il Je connaissais parfaitement depuis tout petit l’identité de son père: “Il m’a rendu visite tout au long de l’enfance”. Il a également déclaré qu’il l’appelait régulièrement et qu’il était même allé au théâtre à Madrid pour le voir quand Edmundo Arrocet a agi dans la capitale.

“Vous avez accusé de vendre à votre père”

Pendant l’entretien, Rafa Mora voulait savoir si Alexis avait déjà donné une “claque” à la presse pour que les paparazzis puissent l’attraper à côté d’Arrocet. Le fils présumé de l’humoriste a nié avec véhémence cette accusation et a assuré qu’il n’avait facturé que les entretiens qu’il avait faits avec “l’approbation” de Moustache. Le collaborateur a transmis les mots de sa source, qui démonteraient ceux d’Alexis: “Cette personne me dit qu’il peut confirmer que vous avez accusé de vendre votre père.”

Alexis Ledgard a déclaré dans ‘Saturday Deluxe’ qu’il prévoyait de poursuivre Edmundo Arrocet

“Je vous pardonne tous, prenez soin de vous”

Alexis Ledgard a mis en lumière un message que son supposé père biologique, Edmundo Arrocet, a écrit le 14 janvier pour exprimer sa confusion (“Je ne sais pas ce que vous avez l’intention”) et expliquer qu’il ne pense pas qu’il soit nécessaire de faire faire les tests. paternité: “Votre doute fait très mal, surtout parce que je ne l’ai jamais nié et à cause des dommages que vous faites à votre mère avec cette attitude”. Cependant, l’humoriste a dit au revoir positivement: “Je vous pardonne tout, prenez soin de vous.” Cependant, il n’a pas encore reçu de réponse de son fils supposé, qui a préféré raconter son histoire sur un plateau.

