Alfred Costa prend la direction d’À Punt après avoir obtenu le oui du Parlement valencien

C’est déjà officiel. Alfred Costa sera le nouveau directeur général de la télévision publique valencienne À Punt. Son nom a été choisi le 5 février par le Conseil de Direction de la Société Valencienne des Médias (CVMC) et a été approuvé ce mardi 11 par les Tribunaux de Valence. Le candidat a reçu le Prise en charge de PSPV-PSOE, Compromís et Podem, tandis que PP, Citizens et VOX ont montré leur rejet.

Alfred Costa | À Punt

Cependant, bien qu’ils aient voté oui, le candidat La suspicion de compromis a été trouvée, tout comme la députée Mònica Àlvaro, qui a admis qu’elle n’était pas enthousiaste pour le projet Costa. “Il a notre ratification, il doit maintenant gagner notre confiance”, a déclaré le parlementaire. Leur méfiance réside dans ce qu’ils ont souligné depuis les partis d’opposition, le passé politique du nouveau directeur, car il était conseiller socialiste de Torrent en 2015. Cependant, en 2018, il a démissionné pour réorienter sa carrière vers le monde audiovisuel. En outre, sur Compromís et À Punt, il a pesé la même ombre qu’ils soulignent maintenant, car Empar Marco a été lié à de nombreuses reprises avec l’environnement de Mònica Oltra.

À l’heure actuelle, le nouveau directeur occupait le poste de responsable des émissions télévisées. Depuis plus de 20 ans, Il était responsable de la programmation de fiction du Ràdiotelevisió Valenciana (RTVV) et, en 2015, s’est éloigné de la voie audiovisuelle pour faire carrière politique. Cependant, en 2018, avec l’inauguration récente du public valencien, il a quitté son poste de conseiller municipal et a rejoint l’équipe de Marco dans la position susmentionnée.

Les objectifs

Costa dégagera Empar Marco de sa position au 9 mars. Dans son discours au Parlement valencien, il a précisé quelles seront ses lignes d’action à la tête de la télévision publique, parmi lesquelles obtenir une plus grande allocation budgétaire, qui est actuellement de 55 millions par an. Selon le nouveau directeur, À Punt a besoin de 0,6% du budget de la Generalitat, soit 0,3%.

En outre, Costa a exprimé sa volonté d’augmenter l’audience (en janvier 2020, le public a fermé en tant que treizième chaîne régionale, avec un 2.5 partage d’écran) et captent également davantage de revenus publicitaires.

Quant à la production proprement dite, le candidat a annoncé son intention de “bouclier” la production en valencien, en plus de continuer à doubler cette langue à 100% de la production externe. L’intention est de récupérer la valeur de la marque qui un jour est venue accumuler Channel 9 et qui a été tachée après les scandales qui ont laissé le passage du populaire par la Communauté.

En revanche, des changements sont attendus dans les grilles, à la télévision, à la radio et sur le web. L’intention est booster surtout la bande de jour, étant donné que les heures de grande écoute le considèrent comme perdu: “Nous n’avons pas d’outils pour rivaliser”, a déclaré Costa. En outre, cela ajoute au défi que RTVE s’est lancé pour promouvoir la numérisation de sa marque, exprimant sa volonté de faire de même dans la Communauté.

