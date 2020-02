Alfred Molina rejoint Harley Quinn de DC Universe en tant que Mr. Freeze

Alfred Molina rejoint Harley Quinn de DC Universe en tant que M. Freeze

Avec l’un de ses rôles les plus emblématiques étant celui d’un autre scientifique devenu fou dans la vie de Sam Raimi Spider-Man 2, Alfred Molina revient dans le genre de la bande dessinée pour la deuxième saison à venir de la série animée à succès de DC Universe Harley Quinn comme le Dr Victor Fries, mieux connu sous le nom de M. Freeze, selon Comic Book Resources.

Outre Molina, Sanaa Lathan (La zone de crépuscule) a été confirmée pour jouer le rôle de Catwoman dans la deuxième saison du hit d’animation R-évalué. le Spectacle de Cleveland et Family Guy La star a été choisie pour la série en juin, mais il semble que son apparition ait été planifiée pour le chapitre suivant.

Le méchant fou fou titulaire sera exprimé par La théorie du Big BangEst Kaley Cuoco. Le casting de voix comprend également Lake Bell (Hôpital pour enfants) comme Poison Ivy, Alan Tudyk (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que Joker, Ron Funches (Impuissant) en tant que King Shark, JB Smoove (Calme ton enthousiasme) en tant que Frank the Plant, Jason Alexander (Seinfeld) comme Sy Borgman, Wanda Sykes (Noirâtre) en tant que reine des fables, Giancarlo Esposito (Breaking Bad) comme Lex Luthor, Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash (Mystères de Mike Tyson) en tant que Riddler, Diedrich Bader (Veep) en tant que Batman, Tony Hale (Développement arrêté, Veep) en tant que Dr. Psycho, Chris Meloni (Content!) en tant que commissaire Gordon, Rahul Kohli (iZombie) comme Scarecrow, Lathan comme Catwoman, Vanessa Marshall comme Wonder Woman et Jacob Tremblay comme Robin.

La série suivra Harley QuinnLes aventures après sa rupture avec le Joker. L’histoire se concentrera sur Harley avec Poison Ivy et d’autres acteurs de DC alors qu’ils tentent de s’entraider afin de gagner un siège à la plus grande table de la méchanceté: la Légion du Destin. La première saison s’est terminée sur un cliffhanger passionnant, avec l’histoire pour le deuxième chapitre toujours gardée secrète.

Cuoco est également productrice exécutive de la série via Yes, Norman Productions aux côtés de Justin Halpern, Patrick Schumacker et Dean Lorey. La série sera diffusée sur le service d’abonnement DC Universe.

Harley Quinn la saison 1 est actuellement disponible en streaming sur DC Universe et la deuxième saison débutera le 3 avril!

