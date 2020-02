Alfred Molina, star de Spider-Man 2, entendra M. Freeze dans Harley Quinn

Il a été révélé que la star de Spider-Man 2, Alfred Molina, entendra M. Freeze dans la deuxième saison à venir de DC Universe de la série animée Harley Quinn.

Harley Quinn était la première série animée exclusive de DC Universe et il a été récemment annoncé qu’après avoir terminé sa première saison, une deuxième saison était déjà en cours. La deuxième saison de la série animée Harley Quinn pour adultes de DC Universe arrivera sur le service de streaming en avril, quelques mois seulement après la fin de la première saison. À l’approche de la deuxième saison, quelques nouveaux méchants de Batman feront leurs débuts dans la série.

Sur DC Daily, il a été annoncé que la star de Spider-Man 2, Alfred Molina, fera entendre M. Freeze, tandis que l’actrice de Family Guy Sanaa Lathan jouera Catwoman. Non seulement il est excitant de voir M. Freeze et Catwoman rejoindre la série Harley Quinn, de nombreux fans de Spider-Man 2, y compris moi-même, seront ravis de voir Alfred Molina rejoindre le casting étoilé en tant que méchant de DC. Bien sûr, Alfred Molina est surtout connu pour son tour de docteur Octopus et est le deuxième acteur Spider-Man en direct à rejoindre la série avec J.B.Smoove exprimant Frank the Plant.

Êtes-vous impatient de voir la star d’Alfred Molina de Spider-Man 2, Mr. Freeze? Pourriez-vous voir Alfred Molina jouer M. Freeze en live-action? Avez-vous apprécié la première saison de Harley Quinn? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Harley Quinn de DC Universe:

Harley Quinn suit les aventures de Harley après sa rupture avec le Joker et se lance seule dans cette nouvelle comédie animée pour adultes. Avec l’aide de Poison Ivy et d’une équipe hétéroclite de castoffs de DC, Harley essaie de gagner un siège à la plus grande table de la méchanceté: la Légion du Destin.

Harley Quinn présente les talents de voix de Kaley Cuoco en tant que Dr Harleen Quinzel / Harley Quinn, Lake Bell en tant que Dr.Pamela Isley / Poison Ivy, Diedrich Bader en Bruce Wayne / Batman, Alan Tudyk en Joker, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales , Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, JB Smoove, Tony Hale en tant que Dr Edgar Cizko / Doctor Psycho, Christopher Meloni en tant que commissaire James Gordon et Rahul Kohli en tant que Dr Jonathan Crane / Scarecrow avec la saison deux en ajoutant Sanaa Lathan en Catwoman et Spider-Man 2 étoiles Alfred Molina comme M. Freeze.

La deuxième saison de Harley Quinn sera présentée le 3 avril sur DC Universe.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.