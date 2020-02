“Alice à travers le miroir” retiré de Disney + aux États-Unis

La semaine dernière, un certain nombre de titres ont été retirés de Disney + aux États-Unis, dont «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer», «Garfield: The Movie» et «Sword and the Stone».

La bonne nouvelle est que “Sword and the Stone” a été rajouté à Disney +, ce qui signifie qu’il rejoint Avalon High, Never Been Kissed et le Sandlot, en tant que titres qui ont été supprimés et remis assez rapidement. Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour ces suppressions, telles que des problèmes techniques, une surveillance des détails du contrat ou qu’il existe un contrat existant avec une autre société de streaming. Une fois ces problèmes résolus, les titres peuvent être ajoutés à nouveau sur Disney + et dans certaines régions, ces problèmes ne se produisent pas en raison d’un problème de contrat de streaming moins existant.

Cependant, aujourd’hui a également vu la suppression de «Alice à travers le miroir» aux États-Unis. C’est étrange, car le titre n’a été ajouté que récemment, car il a quitté Netflix en décembre.

Contrairement à d’autres titres qui ont été supprimés, si vous recherchez le titre, vous rencontrerez une page «espace réservé», avec la date du 11 juillet 2022. Ce type de page d’espace réservé est courant sur Disney + pour les titres à venir ou manquants. C’est un pas en avant pour permettre aux utilisateurs de savoir quand un titre revient, mais Disney a vraiment besoin de mieux gérer sa communication de ces problèmes pour éviter l’insatisfaction des clients.

Avez-vous remarqué des titres supprimés de Disney +?

