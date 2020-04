Alice au pays des merveilles rencontre H.P. Lovecraft: 10 choses amusantes que nous avons apprises des fonctionnalités bonus «sous-marines»

Cet article contient des spoilers.

Maintenant disponible en numérique et Blu-ray, le réalisateur William Eubank Sous-marin est rentré à la maison cette semaine avec plus d’une heure de fonctionnalités bonus spéciales, y compris trois featurettes de 20 minutes, 15 minutes de scènes supprimées / étendues, une fin alternative (avec commentaire facultatif; tous deux exclusifs à la version numérique du film) et un long métrage piste de commentaire.

Il s’agit d’un ensemble robuste qui plonge relativement profondément dans la production, mettant en évidence le travail (et l’argent) que la 20th Century Fox et les cinéastes ont investi dans la diffusion du conte d’horreur aquatique sur grand écran plus tôt cette année. Et à un moment où les fonctionnalités de bonus de vidéo domestique sont réduites, il est vraiment agréable de voir un peu d’effort dans la version.

Voici seulement 10 choses fascinantes que j’ai apprises du commentaire et de diverses featurettes…

1) Kristen Stewart a insisté pour que son personnage meure

Le dernier acte de Underwater voit Norah de Kristen Stewart se sacrifier pour faire exploser le gros monstre du film, bien qu’elle n’ait pas grand-chose à dire en la matière, car la seule capsule d’échappement restante est endommagée. Dans la fin alternative, cependant, Norah est capable de faire fonctionner cette dernière capsule et de s’échapper avant qu’il ne soit trop tard. Dans la piste de commentaires facultative pour la fin alternative, Eubank note que même si Stewart était prête à filmer une version de la fin dans laquelle son personnage survit, elle a finalement estimé que Norah devait donner sa vie à la cause.

2) Les costumes portés par les acteurs pesaient 100 livres

La featurette «Production» incluse dans la vidéo maison d’Underwater passe un peu de temps à mettre en évidence les combinaisons sous-marines incroyablement impressionnantes portées par les personnages, qui pesaient à peine 100 livres chacune. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a rendu difficile le déplacement des acteurs; comme le note Jessica Henwick, les costumes pesaient presque autant qu’elle. «J’ai dirigé une partie de la journée dans l’un d’eux, et j’avais juste de la sueur coulant sur mon visage», se souvient Eubank. “C’est le tournage le plus difficile que je ferai de ma vie”, a déclaré Henwick lors d’une interview sur le plateau.

Les costumes, décrits dans l’une des featurettes comme étant des «sous-marins portables», étaient une partie si cruciale du film qu’Eubank les considérait comme des acteurs en eux-mêmes.

3) Les scènes sous-marines ont été filmées sans eau du tout

Le côté positif de ces costumes encombrants et encombrants? Ils ont ralenti les acteurs et aidé à vendre l’illusion que les personnages se déplaçaient dans l’eau, alors que ce n’était souvent pas le cas. Pour les parties du film où les personnages marchent le long du fond de l’océan, ils marchaient en fait sur un plateau recouvert de sable. Toute l’eau environnante a ensuite été ajoutée au mélange en post-production. Le coordinateur de la cascade a été chargé de ralentir davantage les mouvements des acteurs pour reproduire l’apparence de leurs personnages se déplaçant sous l’eau.

Stewart explique: «Ce qu’ils ont fait, c’est nous mettre sur des fils, dans des combinaisons, pour que nous puissions marcher avec une flottabilité implicite. Nous avons eu cette marche suspendue. Avec une fréquence d’images particulière, ils ont pu donner l’impression que nous étions vraiment immergés. » La combinaison des combinaisons, des fils et des ajustements de la fréquence d’images a permis des mouvements lents et ralentis.

4) Écran vert? Plus comme un écran noir

Vous pourriez être surpris par la quantité de Underwater exécutée pratiquement sur le plateau. «Contrairement à beaucoup de travaux sur écran vert, nous avons fait beaucoup de ce genre d’écran noir», note la star John Gallagher Jr. dans la featurette «Production». «L’ensemble était en quelque sorte plongé dans l’obscurité, avec un éclairage spécifique. Pour la plupart, vous êtes juste sur une scène sombre. Et j’ai vraiment apprécié ces jours-là, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous regardez et ce qui se passe et au lieu de regarder un grand écran vert brillant, vous regardez juste dans l’obscurité. “

Plutôt que de créer un monde sous-marin en post-production, il a été largement créé en direct sur le plateau. À l’exception, bien sûr, de l’eau, qui a été insérée numériquement dans le film.

5) Il existe une autre version du film avec un vrai lapin



Un bonus de 3 minutes intitulé “Real Bunny Montage” est présenté sans aucune explication, et il révèle que le lapin en peluche T.J. Le personnage de Miller transporté tout au long du film a parfois été remplacé par un vrai lapin à la place. J’ai interrogé Eubank à ce sujet, et il m’a expliqué qu’il l’avait fait exprès, «ainsi T.J. penserait que nous allions utiliser le vrai lapin, et il a traité le lapin en peluche comme s’il pensait que c’était le vrai lapin. ” Il a ajouté: «Nous ne ferions qu’une prise avec le vrai lapin. Et puis avoir le lapin en peluche le reste du temps. “

En d’autres termes, le film a été tourné avec un vrai lapin et un stand-in en peluche, et la seule séquence réellement utilisée était la séquence avec le faux lapin. Mais si vous regardez attentivement vers la fin du film, alors que Smith est enfermé dans sa capsule d’évasion, vous pouvez voir que le lapin en peluche qu’il a tendu à Norah devient, juste un instant, un lapin vivant et respirant!

6) Underwater est un film monstre hommage à Alice au pays des merveilles

Pourquoi y a-t-il même un lapin dans le film, demandez-vous? Eh bien, il y a en fait une raison à cela. Comme William Eubank l’explique dans la piste de commentaire, il a envisagé l’histoire de Norah comme une sorte de film monstre sur Alice au pays des merveilles, avec Norah / Alice voyageant de plus en plus profondément dans le terrier du lapin. Il y a plusieurs clins d’œil à cette allusion tout au long du film, dont le premier est une carte Queen of Hearts qui apparaît sur le panneau «Lavatory» dans la scène d’ouverture.

“Il y a beaucoup de hochements de tête sympas à Alice au pays des merveilles”, explique Eubank. Un autre signe de tête peut être trouvé sur la poitrine de Paul (T.J. Miller); il arbore un tatouage assez grand de l’emblématique chat du Cheshire.

7) Les monstres du film sont appelés “Clingers” et “Behemoth”

Aucun des personnages ne donne de nom aux monstres du film, mais les bonus nous permettent de savoir que les cinéastes les ont nommés «Clingers» et «Behemoth». Les “Clingers” sont les créatures humanoïdes hautes et dégingandées avec lesquelles les personnages traitent pendant une grande partie du film, et c’est dans l’acte final que nous rencontrons le “Behemoth” de la taille de Kaiju.

Et en parlant de ces terreurs sous-marines…

8) Les créatures étaient à l’origine très différentes

Il y a un tas de conceptions de créatures anciennes qui sont présentées dans les fonctionnalités bonus pour Underwater, révélant que les “Clingers” ressemblaient à l’origine à des calmars géants et que le “Behemoth” était un Kaiju presque semblable à un crabe (ci-dessus). Mais la décision a finalement été prise de repenser les créatures et de les rendre plus humanoïdes. Quant au «Behemoth», il est devenu Cthulhu.

Le passage de créatures terrestres ressemblant à des calmars à des monstres lovecraftiens d’un autre monde a également forcé la modification d’une créature pratique en post-production. Le premier monstre que nous avons un bon aperçu de Underwater est essentiellement une version bébé de l’un des Clingers, et un monstre pratique a été créé pour cette scène par KNB EFX. Mais que le bébé pratique a finalement dû être changé avec des modifications numériques lorsque les plus gros Clingers ont été repensés. Le produit final est un mélange du monstre de KNB et de la version numérique créée par Image Engine.

L’une des scènes supprimées présente cette séquence avec la créature pratique originale. Et l’une des créatures calmar originales a en fait été laissée dans le film final. Garde les yeux ouverts!

9) Le film a été tourné à l’intérieur d’un Lowe abandonné

«Nous devions trouver un emplacement pouvant prendre en charge plusieurs étapes, et nous nous sommes retrouvés à la Nouvelle-Orléans», explique Eubank dans la featurette «Design». Plus précisément, Underwater a été principalement tourné à Chalmette, à l’intérieur d’un Lowe’s abandonné qui avait été transformé en scène sonore. Oui, une grande partie de ce que vous voyez dans Underwater a été filmée dans Lowe’s!

Eubank explique que le magasin avait été détruit par l’ouragan Katrina plusieurs années auparavant, “donc il était totalement vide et juste cet espace immense et massif.” Les différentes salles de la station sous-marine ont été construites à l’intérieur de ce bâtiment abandonné, tout comme les divers réservoirs d’eau nécessaires chaque fois que les acteurs se promenaient vraiment dans l’eau.

10) L’arrivée de Cthulhu a été taquinée avec la construction de la mythologie des œufs de Pâques

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué une apparition d’oeufs de Pâques de Cthulhu avant qu’il n’apparaisse réellement dans l’acte final, mentionné par Eubank dans la piste de commentaire.

Lorsque Norah regarde dans le casier de Lucien après sa mort, elle trouve des dessins qui révèlent un peu de la mythologie inexplorée du film. Un de ces dessins, très clairement, est Cthulhu.

«Certains grands hochements de tête là-bas, aux personnes qui veulent entrer dans ce domaine. Tout un autre mythe a été révélé juste là », taquine Eubank dans la piste de commentaires à 1:05:50.