Alicia Keys annonce l’album et la tournée «ALICIA»

Alicia Keys est prête pour une nouvelle ère.

La centrale R&B a annoncé que son septième album studio ALICIA sortira dans le monde le 20 mars. Elle a dévoilé l’œuvre d’art, tandis qu’une pré-vente est prévue pour le 24 janvier, pour célébrer l’anniversaire d’Alicia le 25 janvier.

Avant la sortie de l’album, Keys a sorti un trio de singles dont “Show Me Love”, “Time Machine” et Miguel “Underdog”.

L’album a reçu les éloges de son mari Swizz Beatz. “Le meilleur des meilleurs, haut la main‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️‼ wrote”, a écrit le super-producteur, ajoutant: “Allons, cet album est fouyyyyyyyyy‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️”

La récipiendaire de 15 Grammy revient également sur scène sur «ALICIA – The World Tour», sa première tournée en sept ans. L’étape européenne débute le 5 juin à Dublin avant de s’arrêter à Londres, Stockholm, Berlin et Paris. Elle lancera l’étape nord-américaine le 28 juillet à Jacksonville, en Floride. Le trek de 28 dates comprend des arrêts à Atlanta, New York, Toronto, Chicago, Détroit et Los Angeles, le 22 septembre à Miami.

Une prévente pour les membres de la carte American Express débute le 22 janvier à 10 h, heure locale. Les billets seront mis en vente au grand public le 27 janvier à 9 h, heure locale.

Keys a une grande année devant elle. Le 26 janvier, elle reviendra pour accueillir les Grammy Awards pour la deuxième année consécutive, tandis que ses mémoires More Myself sortent en librairie le 31 mars.

ALICIA – THE WORLD TOUR DATES EUROPÉENNES

5 juin – Dublin, Irlande – 3Arena

7 juin – Manchester, Royaume-Uni – Manchester Arena

8 juin – Birmingham, Royaume-Uni – Birmingham Arena

10 juin – Londres, Royaume-Uni – The O2

12 juin – Anvers, Belgique – Sportpaleis

14 juin – Hambourg, Allemagne – Barclaycard Arena

16 juin – Stockholm, Suède – Ericsson Globe

17 juin – Oslo, Norvège – Spektrum

19 juin – Berlin, Allemagne – Mercedes-Benz Arena

20 juin – Munich, Allemagne – Olympiahalle

25 juin – Prague, République tchèque – O2 Arena

1er juillet – Paris, France – Accorhotels Arena

4 juillet – Madrid, Espagne – WiZink Center

7 juillet – Barcelone, Espagne – Palau Sant Jordi

9 juillet – Bordeaux, France – Arkéa Arena

11 juillet – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

14 juillet – Cologne, Allemagne – Lanxess Arena

17 juillet – Mannheim, Allemagne – SAP Arena

18 juillet – Zurich, Suisse – Hallenstadion

20 juillet – Cracovie, Pologne – Tauron Arena

ALICIA – LES DATES DE LA TOURNÉE MONDIALE EN AMÉRIQUE DU NORD

28 juillet – Jacksonville, FL – Daily’s Place

30 juillet – Atlanta, GA – Amphithéâtre Cadence Bank à Chastain Park

2 août – Nashville, TN – Ascend Amphitheatre

4 août – Charlotte, Caroline du Nord – Amphithéâtre de la Charlotte Metro Credit Union

5 août – Baltimore, MD – Pavillon MECU

7 août – Washington, DC – Le théâtre du MGM National Harbor

9 août – Philadelphie, Pennsylvanie – The Met Philadelphia

11 août – Boston, MA – Rockland Trust Bank Pavilion

14 août – New York, NY – Radio City Music Hall

16 août – Toronto, ON – Budweiser Stage

18 août – Détroit, MI – Amphithéâtre de loterie du Michigan à Freedom Hill

19 août – Cincinnati, OH – Pavillon PNC au Riverbend Music Center

21 août – Cleveland, OH – Jacobs Pavilion at Nautica

25 août – Chicago, IL – Huntington Bank Pavilion à Northerly Island

26 août – Kansas City, MO – Starlight Theatre

27 août – Denver, CO – Théâtre Bellco

30 août – Seattle, WA – WAMU Theatre

31 août – Vancouver, BC – Pepsi Live à Rogers Arena

2 septembre – Portland, OR – Théâtre des nuages ​​au Moda Center

4 septembre – San Francisco, Californie – The Maçonnique

8 septembre – Los Angeles, Californie – Greek Theatre

11 septembre – San Diego, Californie – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

12 septembre – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre (Comerica Theatre)

15 septembre – Houston, TX – Smart Financial Center à Sugar Land

16 septembre – Dallas, TX – Le Pavillon de Toyota Music Factory

19 septembre – Orlando, Floride – Dr. Phillips Center for the Performing Arts

20 septembre – Tampa, FL – Hard Rock Event Center

22 septembre – Miami, FL – Hard Rock Live Arena