Alicia Keys déplace l’album ‘ALICIA’ en mai

Fas devra attendre un peu plus longtemps pour le nouvel album d’Alicia Keys.

Le septième album studio de la chanteuse ALICIA a été retardé de deux mois. Le projet devait initialement sortir le 20 mars. Les fans ont remarqué que les services de streaming, notamment Apple Music et Amazon, publient désormais une date du 15 mai pour le jeu de 15 titres.

ALICIA, qui suit Here’s 2016, a déjà donné naissance à un trio de singles, dont «Show Me Love», assisté par Miguel, «Time Machine» et le dernier single «Underdog», co-écrit avec Ed Sheeran.

“L’album ALICIA est tellement fou!” Je suis tellement excité que vous l’entendiez “, a déclaré Keys à ses fans. «J’adore tous les côtés. J’aime tous les côtés de moi / nous que cela reflète, j’aime combien je suis plus proche de moi. Je suis encore plus disposé à me familiariser avec moi-même. Je n’ai jamais réalisé à quel point je comptais sur un seul côté. Combien j’avais caché les parties qui exprimaient la colère, la rage, la sensualité ou la vulnérabilité. »

Après la sortie de l’album, la lauréate de 15 Grammy Awards prendra la route sur «ALICIA – The World Tour», sa première tournée en sept ans. La jambe européenne débute le 5 juin à Dublin, tandis que la jambe nord-américaine commence le 28 juillet à Jacksonville, en Floride.

Mais d’abord, Keys publiera ses nouveaux mémoires More Myself: A Journey le 31 mars. «J’ai adoré faire connaissance avec tous les côtés de moi au fil des ans. Et maintenant, je suis pleinement ALICIA », a-t-elle déclaré. «Le voyage que nous ferons ensemble à travers la musique puis d’une autre manière à travers mon livre More Myself. Je les vois comme des pièces d’accompagnement. Une façon d’aller encore plus loin dans la conversation de l’identité ensemble. »

Elle lancera une tournée de quatre dates à l’appui du livre, avec des arrêts à Brooklyn (31 mars), Atlanta (5 avril), Chicago (6 avril) et Los Angeles (7 avril). Les tickets sont en vente maintenant.