Alicia Keys interprète la «Sonate au clair de lune» au Kobe Bryant Tribute

En plus de Beyoncé, Alicia Keys a présenté un hommage musical à Kobe Bryant lors de la «Celebration of Life» de lundi.

La chanteuse primée aux Grammy Awards est montée sur scène au Staples Center de Los Angeles pour interpréter la «Sonate pour piano n ° 14» de Beethoven, également connue sous le nom de «Sonate au clair de lune». Vêtu d’une veste en satin violet, Keys a livré la performance puissante tout en étant assis au piano.

Le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a révélé que Kobe avait appris à jouer de la composition classique pour montrer son amour pour Vanessa. “Pendant son absence, il voulait vivre dans son amour pour Vanessa. La nuit, sous le ciel éclairé par la lune, il a juré de s’enseigner à l’oreille à jouer le premier mouvement de la” Sonate au clair de lune “de Beethoven”, a déclaré Pelinka. “Quand il m’a dit cela, j’ai pensé:” Il n’y a pas moyen! “… Le lendemain matin, Kobe m’a appelé et m’a joué les premières mesures. Le lendemain matin, plus. À la fin de la semaine, il avait maîtrisé la pièce entière, et il l’a jouée pour moi par téléphone sans erreur. »

«Moonlight Sonata» avait une signification particulière pour Vanessa et Kobe. “Vanessa, quand vous m’avez dit que la Sonate au clair de lune était une si belle partie de votre histoire d’amour, Kobe a juré de l’apprendre pour vous, j’étais sans voix”, a tweeté Keys, qui a échantillonné la chanson sur “Piano & I” lors de ses débuts en 2011 Chansons en la mineur. «J’ai ressenti la profondeur de votre amour pour l’autre et vos filles avec chaque note que j’ai jouée aujourd’hui. L’amour entre vous éclaire le monde. »

– Alicia Keys (@aliciakeys) 24 février 2020

Keys avait précédemment rendu hommage à Kobe lors des Grammys du mois dernier, quelques heures seulement après que lui, sa fille Gianna, âgée de 13 ans, et sept autres personnes aient été tués dans un accident d’hélicoptère. Elle a rejoint Boyz II Men pour une représentation de «Il est si difficile de dire au revoir».

Beyoncé a inauguré le mémorial de lundi avec un mélange de «XO» et «Halo», tandis que Christina Aguilera a interprété «Ave Maria» en italien. Des amis, dont Michael Jordan, Shaquille O’Neal et Jimmy Kimmel, sont montés sur scène pour se souvenir de la légende des Lakers tout au long des deux heures de «Célébration de la vie».

Vanessa a également rendu un hommage émouvant à son mari et à sa fille Gigi. “Dieu savait qu’ils ne pourraient pas être sur cette terre sans l’autre”, a déclaré la mère de quatre enfants. «Il a dû les ramener au paradis ensemble.»