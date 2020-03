Alicia Keys lancera un livre sur son passé | AP

La chanteuse Alicia Keys lancera un livre, où il sera reflété une partie de votre passé, en fonction de leurs expériences et expériences.

«Toute son histoire parle d’une femme qui apprend à nourrir les flammes du désir dans son propre cœur. Alors, quand il dit: “Cette fille est en feu”, cela vient d’un vrai et vrai espace “, a déclaré Winfrey.

Alice Keys Quand elle était encore jeune, elle avait une particularité dans son code vestimentaire, elle utilisait des couleurs sombres, ses cheveux n’étaient pas si bien coiffés pour qu’elle n’attirait pas l’attention, elle ne peignait même pas ses ongles.

Cela peut vous intéresser: Billie Eilish, Alicia Keys et Elton John commencent par le Living Room Concert

«Je suis tellement content de la façon dont cela s’est avéré. Je suis vraiment juste, je ne vais pas le faire, mais si je parle assez d’elle, elle pourrait littéralement pleurer. Elle incarne pour moi ce que signifie apporter de la lumière. Beaucoup de gens en parlent: «Oh, je t’aime. L’amour et la lumière. L’amour et la lumière. ‘ Elle est qu’elle en est un exemple vivant », a déclaré Winfrey.

Keys était une jeune femme qui a grandi dans les années 1980 et 1990 Hell’s Kitchen de New York comme vous vous en souvenez Alice Keys: La musicienne en herbe Alicia Cook porterait volontairement des vêtements amples et Bottes Timberland en marchant vers et depuis l’appartement d’une chambre dans lequel elle vivait avec sa mère.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Elle se souvient également de s’être sentie épuisée après avoir sorti son deuxième album; sa relation tumultueuse avec son père; elle a rencontré son mari maintenant quand ils étaient musiciens adolescents; et même répondre à des questions sur sa sexualité au début de sa carrière.

Alicia mentionne qu’en tant que femme, elle a appris comment ne pas attirer l’attentionEn elle-même, elle n’aimait peut-être pas son apparence, ce qui l’a aidée à se promener librement dans la ville, à prendre des trains et à profiter du fait que sa mère célibataire travaillait et ne se souciait pas de sa propre fille.

“Plus moi-même” Il emmène les lecteurs de l’enfance de Keys à ses débuts en 2001, où il est maintenant.

Lire aussi: Alicia Keys est surprise par la réaction de son fils Genesis Ali

.