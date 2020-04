Alicia Keys, née dans un quartier de proxénètes et de toxicomanes, désormais superstar

▲ Dans More Myself: A Journey, Keys parle de sa vie et de sa carrière.Photo Ap

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. 8

New York. En tant que jeune femme des années 80 et 90 du quartier Hell’s Kitchen à New York, Alicia Keys se souvient qu’elle portait des vêtements amples et des bottes Timberland pour aller et venir de l’appartement d’une pièce où elle vivait avec sa mère.

Il n’a pas utilisé de couleurs vives. Il n’a pas coiffé ses cheveux d’une manière qui pourrait attirer l’attention.

En partie, le style de Keys, auto-proclamée fille non féminine, était de sa propre préférence, mais principalement pour sa propre protection. «Il y avait des proxénètes et des prostituées partout, xxx salles de cinéma, des héroïnomanes et des accros au crack; les rues étaient pleines de toutes ces personnes “, a déclaré Keys à Ap dans une récente interview. En tant que jeune homme, j’ai définitivement appris tôt comment passer inaperçu dans ces endroits.

Mère célibataire

Cela a fonctionné et a permis à Keys, la fille d’une mère célibataire, de prendre le métro à l’école et de jouer de la musique sans être dérangée pendant que sa mère travaillait de longues heures. Ce n’est qu’une des nombreuses histoires révélatrices que la superstar primée aux Grammy Awards raconte dans More Myself: A Journey, son livre, qui sera mis en vente mardi.

More Myself s’étend de l’enfance de Keys à ses débuts stellaires en 2001 et aujourd’hui, alors qu’elle s’apprête à sortir son septième album studio, Alicia (15 mai), avec une carrière multidimensionnelle et une vie de famille solide aux côtés de son mari. , le musicien Swizz Beatz et leurs deux enfants.

Keys a passé les deux dernières années à écrire le livre, prenant le temps de réfléchir profondément sur sa vie et de tout exposer. Elle parle de sa mère, évitant la décision de l’avoir après avoir appris qu’elle était enceinte après être sortie brièvement avec son père; également sur sa propre décision, des décennies plus tard, d’avoir son deuxième enfant au pire moment, alors qu’elle travaillait sur un nouvel album et que son mari avait été admis à Harvard. Elle a également dit qu’elle avait beaucoup bu.

Dans More Myself …, il dévoile également son processus de composition; ses interactions avec des légendes comme Stevie Wonder et Prince, qui ont critiqué son son lors d’un de ses concerts.

Elle se souvient également qu’elle se sentait épuisée après la sortie de son deuxième album; la relation tumultueuse avec son père; le moment où elle a rencontré son mari maintenant quand ils étaient tous deux des adolescents musiciens; et même les questions sur sa sexualité qui lui ont été posées au début de sa carrière.

Combien de fois regardez-vous vraiment en arrière et avez-vous suffisamment de place pour réaliser comment cela affecte ce que vous faites maintenant ou tout ce que vous voulez commencer maintenant? Honnêtement, je me sens bien. Jusqu’à présent, nous traversons cette planète, cela semble juste. Je veux que les gens s’impliquent. Nous sommes sur ce chemin. Ceci est mon histoire personnelle, mais elle s’applique à tout le monde.

Keys attribue à sa mère, qui a quitté Toledo, Ohio, à 19 ans pour poursuivre une carrière d’actrice à New York, et un piano dont ils étaient doués, pour l’avoir aidée à tomber amoureuse de la musique et à vouloir la poursuivre professionnellement.

Keys a même abandonné l’Université de Columbia, abandonnant une bourse pour poursuivre sa carrière et un premier contrat d’enregistrement avec Columbia Records. Mais les choses n’ont pas fonctionné et ont finalement signé avec Clive Davis et son label J Records, via Sony.

Oprah, maman et amie

Davis, le cadre musical emblématique qui a fait des superstars de Whitney Houston et Barry Manilow et créé des seconds actes pour Aretha Franklin et Carlos Santana, a personnellement écrit à Oprah Winfrey à propos de son nouveau chanteur-compositeur-interprète et lui a demandé de l’inclure dans son talk-show. Après l’avoir vue jouer, Winfrey l’a fait.

Près de 20 ans plus tard, ils sont de bons amis et More Myself sort par le biais du label An Oprah Book de Flatiron Books (tous les bénéfices de Winfrey sous ce label sont reversés au Boys and Girls Club de Kosciusko).

«Je me sens comme maman, sœur, amie à elle. À bien des égards, le genre de parenté, d’admiration et d’adoration que Maya (Angelou) a ressenti pour moi, je le ressens pour elle. Je l’ai ressenti dès le premier moment où vous avez appuyé sur cette touche de mon émission et avez fait Fallin. J’ai été choqué par cette jeune femme “, a déclaré Winfrey dans une interview avec Ap.

Ce n’est que lorsque j’ai lu son livre que j’ai su que nous étions vraiment des esprits similaires. En lisant votre livre, je me sens et me vois tellement dans votre histoire même si ce n’est pas la même histoire. J’espère que d’autres voient la même chose.

