Alicia Silverstone voudrait refaire le rôle de Batgirl de Batman & Robin

Batman and Robin est un film qui vit dans l’infamie du film de bande dessinée depuis plus de vingt ans. Le film était un raté au box-office critique qui a presque tué toute la confiance du studio dans les adaptations de films de bandes dessinées et a fait reculer la carrière de presque toutes les personnes impliquées. Cela comprenait l’actrice Alicia Silverstone qui a joué Batgirl dans le film. Cependant, si on lui donne une chance, elle aimerait refaire son rôle de Batgirl.

Dans le film, Alicia Silverstone a joué Barbara Wilson, la nièce du majordome de Batman, Alfred Pennyworth. Cela a marqué un départ assez radical des origines de la bande dessinée du personnage, car Batgirl est traditionnellement la fille du commissaire de police de Gotham, James Gordon. Dans Batman et Robin, elle découvre le secret de Bruce Wayne vers la fin du film et aide les deux à combattre M. Freeze, Poison Ivy et Bane.

En parlant à Collider, Alicia Silverstone a parlé un peu de son rôle de Batgirl dans Batman et Robin. Même si elle n’a pas dit qu’elle était prête à reprendre le rôle, elle a dit qu’elle aimerait refaire ses scènes de combat avec Uma Thurman’s Poison Ivy, citant à quel point elles seraient meilleures maintenant qu’elle est un peu plus âgée:

«J’essaie de penser à quoi d’autre je serais fier. Je veux dire, j’aime ça quand je fais les scènes de combat avec Uma Thurman. C’est marrant. Mais je voudrais tout recommencer en tant que femme! [Laughs] Je pense que ce serait beaucoup mieux maintenant. »

