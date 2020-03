Aliens Ruin St. Patrick’s Day – / Film

Blumhouse et Hulu’s Dans le noir continue de se brancher, vous apportant une horreur mensuelle sur le thème des vacances. Nous sommes en mars maintenant, ce qui signifie qu’il est temps pour le thème de la Saint-Patrick Rampeurs. Et rien ne dit “St. Patrick’s Day »comme… euh… des extraterrestres, non? Parce que les extraterrestres envahissent une petite ville dans Crawlers, et c’est jusqu’à trois amis pour les arrêter. Regardez la bande-annonce de Crawlers ci-dessous.

J’ai essayé encore et encore de donner une chance à Into the Dark. Je m’aime une certaine horreur sur le thème des vacances, donc ça devrait être ma tasse de thé. Mais le plus souvent, je finis par être déçu. Peut-être que les Crawlers changeront cela. Réalisé par Brandon Zuck et avec Jude Demorest, Pepi Sonuga, Giorgia Whigham, Olivia Liang et Cameron Fuller, Crawlers se déroule le jour de la Saint Patrick – une nuit de fêtes sauvages et de réjouissances ivres – et suit trois amis improbables qui se regroupent pour sauver une ville universitaire d’une horde vicieuse d’étrangers qui changent de corps. “

Voyons ce que Matt Donato, qui a passé en revue la série Into the Dark pour / Film, a à dire sur cette dernière entrée:

J’ai défendu plusieurs segments Into The Dark ici sur / Film, mais lorsque des amis et des abonnés confessent qu’ils n’ont pas encore cliqué sur “jouer” sur une seule entrée, il est difficile de contester leur hésitation avec quelque chose comme Crawlers disponible. L’idée d’une anthologie d’horreur composée entièrement de longs métrages, diffusables en continu, devrait être un rêve pour les amateurs de genre. Hélas, des titres tels que Crawlers n’atteignent pas autant que les téléspectateurs le méritent. Des creux sont attendus dans toute anthologie qui s’étend sur 90 minutes, mais les bas sont ressentis beaucoup plus durement lorsque chaque entrée dure 90 minutes. À cet égard, les crawlers piquent comme un sonofagun.

Oh. Eh bien, euh, tu pourrais toujours regarder autre chose, je suppose. Ou vous pouvez consulter Crawlers quand il frappe Hulu le 6 mars.

En partenariat avec Blumhouse Television, Into The Dark est une série d’événements d’horreur mensuels du producteur prolifique et primé, le studio de télévision indépendant de Jason Blum. Chaque long métrage est inspiré par un jour férié et présente le genre / thriller emblématique de Blumhouse sur l’histoire.

