Alina Baraz sort un nouveau single ‘Morocco’ avec 6LACK

Avant son premier album ce printemps, Alina Baraz fait un voyage au «Maroc» sur son nouveau single avec 6LACK.

La chanson sensuelle trouve la chanteuse R&B sérénade un amoureux avec sa voix veloutée. “Ouais, tu m’emmènes dans un autre fuseau horaire / Sans jamais même quitter ma porte”, chante-t-elle devant la production hypnotisante avant que 6LACK ne réponde. «Bébé froid, je peux quand même la faire chaud / Reviens, oh tu veux un bis? / Mon visage, ton trône / Petite fille, la maison de papa. “

L’automne dernier, Baraz a sorti «To Me» comme cadeau d’anniversaire pour elle-même, suivi de «Trust» en janvier.

Ses débuts en 16 morceaux It Was Divine arrivent le 5 mai. «Cet album gravite autour de l’amour et de soi. Le perdre puis le trouver. Un courant de pensée, un changement de perspective », a déclaré Baraz. «C’est apprendre à prendre soin de moi. Nourrir ce qui est réel. Apprendre à lâcher prise. Apprendre à laisser l’amour entrer. »

Aime

0