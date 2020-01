Aline Brosh McKenna, une ex-petite amie folle, lance un hit musical à Hulu

Aline Brosh McKenna de Crazy Ex-Girlfriend présente Hit à Hulu

Aline Brosh McKenna (Ex-petite amie folle co-créateur, Le diable s’habille en Prada, 27 Robes) a signé un accord global de trois ans avec ABC Studios pour développer des projets sur toutes les plateformes pour le studio via la nouvelle société de McKenna, Lean Machine, a confirmé Deadline. Le premier projet du nouveau pacte est la comédie musicale Frappé actuellement en développement à Hulu.

Frappé raconte l’histoire d’une jeune pop star, qui a du mal à écrire son premier album, qui se retrouve coincée dans un camp d’entraînement pour l’écriture de chansons organisé par les dirigeants anxieux de sa maison de disques.

«Je suis très heureux de travailler en partenariat avec ABC Studios», dit McKenna. «Dana (Walden), Jonnie (Davis) et toute l’équipe de développement ont tellement de passion pour créer une télévision unique et de qualité. Je suis ravi d’avoir la chance de continuer à travailler sur des projets que j’aime. J’espère que Lean Machine sera un foyer de matériel axé sur les personnages, inclusif, humain et qui place les écrivains et l’écriture au centre du processus créatif.

Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un Great, Doux / Vicious) est attaché à diriger. La série est co-écrite par McKenna et Alden Derck (Ex-petite amie folle). McKenna, Robinson et Derck seront les producteurs exécutifs.

