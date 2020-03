Alison Brie a eu des conseils stimulants pour l’actrice de ‘The Hunt’ Betty Gilpin

Il n’y aura probablement pas de film plus controversé sorti en 2020 que The Hunt. Déjà retardé en raison de son prétendu complot politique d’élites chassant les soi-disant «déplorables», il a finalement été soumis à des critiques mitigées. Bien que l’opinion personnelle du film soit une chose, entendre comment les acteurs le perçoivent contribue à une meilleure compréhension. Cela commence en partie par l’écoute de sa star: Betty Gilpin.

Ceux qui connaissent la série de lutte rétro GLOW sur Netflix connaissent bien Gilpin ainsi que Debbie “Liberty Belle” Eagan, y compris sa co-star, Alison Brie (Ruth “Zoya the Destroya” Wilder).

Les deux sont devenus des amis proches, et Gilpin a récemment écrit un éditorial avec quelques précieux conseils de vie d’acteur de Brie.

Sur la base de ces commentaires, il semble que Gilpin les ait pris à cœur avant de décider de travailler sur The Hunt.

Le conseil d’Alison Brie à Betty Gilpin

Alison Brie | Rich Polk / . pour IMDb

Gilpin a récemment écrit un essai perspicace pour Glamour sur ses expériences de vie / carrière passées. Dans la pièce, elle reconnaît un problème typique à Hollywood: être jugé en fonction de son apparence.

Elle exprime sa gratitude de pouvoir travailler avec des femmes créatives sur GLOW, ce qui a rendu l’atmosphère de tournage plus attrayante pour le casting principalement féminin. Comme Gilpin a été jugée un peu trop dans son passé sur l’apparence de son corps, elle a finalement pu trouver un endroit où elle pourrait s’exprimer librement sans crainte.

Cette sensation a été renforcée grâce à Alison Brie qui lui a donné quelques conseils sur le tournage. Selon Gilpin, Brie lui a dit “vous n’avez pas à choisir entre être aimé et avoir une voix”.

Une grande partie de cela est survenue en observant Brie également. Pendant le tournage de GLOW, Brie n’a jamais eu peur de parler et de poser des questions sur quelque chose avec laquelle elle pourrait ne pas être d’accord avec son personnage.

Pour Gilpin, c’était la chose la plus stimulante qu’elle ait jamais vue en travaillant sur une émission de télévision ou un film.

La philosophie d’Alison Brie a-t-elle aidé Betty Gilpin à décider de faire «La chasse?»

Prendre conseil auprès de ses collègues peut être un moment profond pour aider à façonner les pensées et les décisions sur ce qu’il faut faire ensuite. Voir la bravoure de Brie dans l’industrie du théâtre semble avoir détourné l’attention de Gilpin en choisissant d’autres projets auxquels elle croyait.

Dès le début, Gilpin a pensé que The Hunt avait beaucoup plus à dire que ce que les médias entassaient. Lorsque le président Trump s’est prononcé contre cela l’automne dernier), The Hunt semblait condamné pour toujours jusqu’à ce qu’il obtienne enfin une sortie en salles le 13 mars.

Avec Gilpin ayant le rôle principal dans le film en tant que Crystal, certaines personnes découvrent des messages plus profonds dans le film sur nos divisions politiques. Cependant, trouver ces pépites pourrait être difficile avec un complot utilisant des élites chassant les soi-disant partisans de Trump.

Dans une récente interview de Variety avec Gilpin, elle note que le film est une ruse dans la création de zones grises plus politiques.

Son point de vue est que The Hunt est plus ambigu quant à qui représente quoi politiquement. Prendre un projet audacieux comme celui-ci semble revenir directement aux conseils de Brie donnés il n’y a pas longtemps.

Les acteurs devraient-ils écouter leur voix plutôt que de se faire aimer?

Un bon nombre d’acteurs ne prennent que des projets basés sur ce qu’ils pensent affecter les perceptions personnelles des fans. Maintenant, Gilpin semble être suffisamment renforcée pour commencer à prendre des projets en fonction de ce qu’elle pense se représenter le mieux plutôt que de se soucier d’être aimé de tous.

C’est peut-être une philosophie plus libératrice pour vivre en tant qu’acteur. Bien que The Hunt reçoive toujours des critiques mitigées pour d’autres raisons au-delà de la politique, Gilpin aurait au moins fait un bon point de toujours donner une montre à un film avant de porter un jugement.

Que The Hunt soit vraiment une bonne idée à notre époque est une chose. Être fidèle à soi-même en tant qu’artiste peut être le vrai message à une époque où trop de gens se conforment en raison de la peur de la politique et de l’opinion personnelle.