Alison Brie aborde les rumeurs de casting de She-Hulk dans les studios Marvel

Alison Brie a évoqué la rumeur selon laquelle Marvel Studios recherchait quelqu’un comme elle pour le rôle principal dans She-Hulk.

L’année dernière, Marvel Studios a annoncé qu’une série She-Hulk faisait partie de leur liste de projets en développement pour le service de streaming Disney Plus. Alors que les fans avaient passé les mois suivants à spéculer sur qui pourrait représenter She-Hulk, une rumeur récente a affirmé que Marvel Studios recherchait un “type Alison Brie” pour représenter l’héroïne titulaire.

Bien sûr, cela a incité de nombreux fans à se demander pourquoi les studios Marvel n’ont pas simplement contacté Alison Brie au sujet du rôle de She-Hulk. Lors d’une interview sur The Late Late Show avec James Corden, Alison Brie elle-même a abordé la rumeur, notant qu’elle trouvait excitant d’entendre des gens chercher quelqu’un comme elle pendant le casting:

“Je ne vais vraiment plus sur Twitter. […] Donc je ne savais pas vraiment que c’était quelque chose de si tendance, mais je me suis réveillé avec beaucoup de publications Instagram de photos côte à côte de moi et She-Hulk, que je pensais juste, “ cool ”. citation au sujet d’un “type Alison Brie”, que honnêtement, j’ai trouvé très excitant parce que pendant des années j’ai auditionné pour le “type Anne Hathaway” ou le “type Zooey Deschanel”. J’étais très flatté d’être le mien taper pour quelqu’un d’autre. “

Après avoir dit qu’elle avait passé quelques coups de fil en réponse aux rumeurs de She-Hulk et qu’elle avait rapidement déclaré qu’elle ne l’avait vraiment pas fait, James Corden a demandé si elle était intéressée par le rôle. En réponse, Alison Brie a simplement dit: «Je trouve ça intéressant.»

Dans les bandes dessinées, She-Hulk est l’alter-ego de Jennifer Walters, avocate privée et cousine de Bruce Banner. Après avoir été abattue, Jennifer Walters reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui la transforme en She-Hulk à propulsion gamma. Cependant, contrairement à la plupart des incarnations de Hulk de Bruce Banner, Jennifer Walters conserve son esprit vif et son contrôle émotionnel sous sa forme She-Hulk, qui devient plus tard permanente.

La prochaine liste de films des studios Marvel comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder. En plus des longs métrages susmentionnés, Marvel Studios développe plusieurs émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms.Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur She-Hulk et Alison Brie des Marvel Studios pendant son développement!

Source: The Late Late Show avec James Corden