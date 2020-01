Alison Brie pourrait être en proie à des extraterrestres – / Film

Alison BrieSarah est juste une fille normale qui aime les chevaux. Elle est un peu maladroite, bien sûr, et peut-être plus heureuse d’interagir avec les chevaux et les émissions criminelles que les gens, mais qui n’est pas de nos jours? Mais alors Sarah commence à avoir d’étranges rêves lucides qui commencent à couler dans sa vie réelle, et Sarah devient convaincue qu’elle a été enlevée par des extraterrestres. Écrit par Jeff Baena (The Little Hours) et Brie et réalisé par Baena, Fille cheval est un thriller psychologique étrange qui arrive bientôt sur Netflix après sa première à Sundance. Regardez la bande-annonce de Horse Girl ci-dessous.

Remorque Horse Girl

Alison Brie retrouve Jeff Baena, son collaborateur de Little Hours et Joshy, pour co-écrire et jouer dans son dernier film, Horse Girl, un thriller psychologique sur une femme dont les rêves lucides commencent à la rendre de plus en plus instable. Horse Girl semble être un grand départ pour Brie à bien des égards – c’est la première fois que Brie écrit un film, après ses débuts à la télévision l’an dernier avec GLOW de Netflix, et le thriller psychologique du film se faisant passer pour un angle dramatique permettra à la star de GLOW de l’étirer côtelettes au-delà de son style comique habituel.

Le film devrait faire ses débuts à Sundance plus tard ce mois-ci, et marque le quatrième des films de Baena à faire ses débuts au festival indépendant, après Life After Beth, Joshy et The Little Hours. Debby Ryan, John Reynolds, Molly Shannon, John Ortiz, Paul Reiser, et Jay Duplass joue également dans Horse Girl.

Voici le synopsis de Horse Girl:

Sarah (Alison Brie), une employée d’une boutique d’art et d’artisanat socialement isolée, se trouve plus contente que les gens de la compagnie de chevaux et de spectacles de crime surnaturel. Mais lorsqu’une série de rêves étrangement surréalistes bouleverse la simplicité de sa vie éveillée, Sarah peine à distinguer ses visions de la réalité. Réalisée par Jeff Baena, Horse Girl est un thriller psychologique à l’humour sombre sur la recherche de la vérité par une femme, aussi abstraite soit-elle.

Horse Girl sortira sur certains théâtres et Netflix sur 7 février 2020 après sa première au Sundance Film Festival plus tard ce mois-ci.

Articles sympas du Web: