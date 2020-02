Alison Brie pourrait être Jennifer Walters dans la série She-Hulk

Alors que nous attendons toujours que Marvel Studios révèle des détails plus officiels de la prochaine phase du MCU … une nouvelle rumeur sur la prochaine série Disney +, She-Hulk, indique que les studios ils auraient déjà trouvé l’actrice parfaite qui incarne Jennifer Walters, et ne seraient ni plus ni moins qu’Alison Brie.

Selon Geek Tyrant, l’expert en filtration Daniel Ritchman souligne que Marvel Studios serait intéressé à ce que la star de Horse Girl de Netflix devienne la cousine de Hulk. Depuis que Disney a annoncé qu’il développerait une série de She-Hulk, il a été émis l’hypothèse que l’actrice Rosario Dawson ou même la combattante de la WWE Ronda Rousey pourraient jouer le rôle de Walters. Cependant, il semble plus réel que Brie soit celui qui se charge enfin de donner des coups de pied dans la nouvelle série Disney +, quand auparavant, il a également été révélé que Marvel recherchait une jeune actrice entre 20 et 30 ans. Mais comme toujours, nous devons souligner qu’il s’agit d’une rumeur.

Dans les bandes dessinées, Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner, qui après avoir subi une transfusion sanguine de Banner lui-même pour sauver sa vie, finit par devenir la version féminine de Hulk.

La série She-Hulk a toujours une date de sortie, mais il est prévu qu’elle aura également la présence de Mark Ruffalo en tant que Hulk et que cela signifie les débuts de Red Hulk. La série Il sera développé par Jessica Gao, l’auteur de Rick et Morty.

