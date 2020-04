«All Rise» Saison 2: renouvelée ou annulée à CBS?

HISTOIRES CONNEXES

Est-ce que l’épisode sur le thème de la pandémie d’All Rise ouvrira la voie à un ramassage de la saison 2?

Lundi prochain (à 9 / 8c), le drame juridique de première année de CBS diffusera un épisode virtuel spécial, qui a été filmé dans les maisons du casting en utilisant des technologies en ligne telles que Zoom, FaceTime et WebEx. L’heure incorpore l’épidémie mondiale actuelle de coronavirus dans son monde fictif pour raconter une histoire opportune dans laquelle la juge Lola Carmichael préside un banc d’essai virtuel. Le fait que le réseau et le studio Warner Bros. Television aient donné le feu vert aux producteurs pour exécuter un épisode aussi ambitieux peut-il être considéré comme un bon signe pour les chances de renouvellement de l’émission?

“De ta bouche aux oreilles de Dieu!” co-showrunner Dee Lawrence-Harris dit TVLine, tout en ajoutant que le versement pandémique “n’a pas été présenté comme tel ou même fouillé pour cette raison. C’était vraiment pour essayer d’être satisfaisant pour le public qui regarde [All Rise]. “

Cependant, “je ne pense pas que cela augure mal pour nous”, note le co-showrunner Greg Spotisswood. “J’ai l’impression que nous avons beaucoup de gens avec qui nous travaillons en studio, du côté du réseau, qui ont une véritable affection et un amour pour le spectacle et pour les personnages et pour ce que nous essayons de faire. S’ils ne l’avaient pas fait, ils ne nous auraient pas permis de faire cette expérience, qui franchement au début, aucun de nous ne savait vraiment ce que nous faisions. [Laughs] Nous leur en avons parlé avec toute la confiance que nous pouvions, mais tout le monde savait que c’était un petit coup de dés. Et le fait qu’ils aient fait ce voyage avec nous, nous ont soutenus, de manière créative et évidemment financière et tout cela, cela montre qu’il y a un certain engagement envers cette équipe créative et notre spectacle. Est-ce que cela se traduira par une saison 2? Aucun de nous ne le sait. Mais il y a beaucoup de points d’interrogation sur ce qui va revenir, comment ça va revenir. “

Ayant fait leurs preuves avec l’épisode de lundi prochain, “ce que je crois, c’est que nous avons une émission qui peut s’adapter à l’époque”, poursuit Spottiswood, “pas seulement en termes de processus avec lequel nous le faisons et les protocoles qui devraient mettre en place pour vous assurer qu’il s’agit d’un environnement de travail sûr, mais d’un point de vue créatif et narratif. Nous avons l’occasion d’être le spectacle axé sur les personnages qui a un très bon mélange de tons qui parle de problèmes et d’idées très contemporains à Los Angeles et aux États-Unis autour du système judiciaire. Ce spectacle est très bien placé pour pouvoir incorporer tout ce qui se passe dans le monde et dans le pays et dans la ville de Los Angeles dans sa narration. Espérons que les personnes qui prendront les décisions le verront également. »

