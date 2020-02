All Stars 5 ‘annonce le changement de chaîne pour Showtime et sa première le 5 juin

Une meilleure année n’a pas pu être présentée à RuPaul. Après avoir démarré en tête avec la première de sa série «AJ and the Queen» sur Netflix, 28 février premières sur VH1 ‘RuPaul’s Drag Race 12’ et, plus tard à une date non encore confirmée, vous verrez la première édition de «RuPaul’s Celebrity Drag Race», la nouvelle variante avec des participants célèbres comme un événement à quatre livraisons.

À ces deux éditions de son show de talents, les drag queens en ajoutent maintenant une troisième qui, comme MamaRu le dirait elle-même, vient avec une “touche spéciale supplémentaire”. Il s’agit du confirmé ‘All Stars 5’, qui sera diffusé sur une chaîne différente de celle habituelle, car il fera le saut à Showtime. Sa première a été annoncée pour le vendredi 5 juin 2020, de sorte qu’elle conserve sa journée de diffusion habituelle.

RuPaul dans ‘RuPaul’s Drag Race 12’

Un nouveau groupe d’anciens candidats reviendra au célèbre atelier rose pour tenter à nouveau de remporter la couronne, le chèque de 100 000 $ et votre propre espace sur le Walk of Fame Drag. Le changement de chaîne n’a pas été accueilli avec enthousiasme par la vaste communauté de fans du programme, puisque Showtime est une chaîne payante avec moins de diffusion que VH1.

De Logo TV à VH1 et Showtime

«All Stars» de Showtime sortira juste après la fin de la 12e édition de «Drag Race». Des rumeurs suggèrent que Shea Couleé, Alexis Mateo, Ongina, Jujubee, Derrick Barry, Blair St. Clair, India Ferrah, Mariah Balenciaga, Mayhem Miller et Miz Cracker pourraient participer. Il s’agit du deuxième saut de chaîne de réalité après la transition de Logo TV à VH1 en 2017. Le mouvement fait partie du récent refus de ViacomCBS, un groupe auquel appartiennent désormais toutes les chaînes.

Plus tôt, ‘RuPaul’s Drag Race 12’ sera présenté le 28 février sur VH1 et a annoncé Nicki Minaj, l’une de ses juges vedettes. 13 nouveaux concurrents se battront pour se démarquer sur le podium où ils seront également jugés par des artistes tels que Leslie Jones, Robyn, Alexandria Ocasio-Cortez, Normani, Daisy Ridley, Winnie Harlow et Jeff Goldblum.

