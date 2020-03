ALLBLACK dit “Merci, mais ne fais pas” aux comparaisons 2Pac sur “The Goal Line”

ALLBLACK est l’un des joueurs les plus remarquables de la vague actuelle de rap sur la côte ouest, et le battage médiatique devient assez clair en écoutant son dernier banger intitulé “The Goal Line”.

Scott Dudelson / .

Le maître de cérémonie élevé à Oakland raps rapidement dans les trois minutes qu’il faut pour heurter “The Goal Line” dans son intégralité, mais son jeu de mots est assez intelligent pour vous faire courir plusieurs fois pour attraper quelques-unes de ses références. Sa métaphore de broyer si fort qu’il crie des chansons en vain des jams old school de Mary J Blige est tout aussi drôle que stupide, et même sa ligne sur la suppression des comparaisons avec l’icône du rap de la côte ouest Tupac parce que “Pac était ici montrer de l’amour et que Pac a encore obtenu “est une source de réflexion même si elle est un peu controversée.

Écoutez “The Goal Line” par ALLBLACK ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de cette piste dans les commentaires:

Paroles de Quotable:

Je veux gagner si mal, je commence à lire le dictionnaire

Je veux gagner si mal, je crie des chansons comme OG Mary

Je veux gagner si mal, je dors beaucoup dans ma voiture

Je connais ces n *** comme détestant, donc je garde cette lame de commutateur dans l’horloge

J’ai presque laissé un peu de f * ck n *** pour me piéger ma place

Fou parce que j’ai un nœud et tous mes disques sont chauds

Ils m’appellent ici Tupac, je leur ai dit ‘Merci, mais ne le faites pas’

Parce que Pac était là pour montrer son amour et Pac a toujours eu

